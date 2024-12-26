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眠月線「方便屋」啟用 解決登山途中如廁不便

2024/12/26 12:12（12/26 12:56 更新）
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林業及自然保育署嘉義分署攜手台灣山盟公益協會，在阿里山眠月線舊塔山車站月台旁新建生態公廁「方便屋」，解決過往登山途中如廁不便的問題。（林業署嘉義分署提供）中央社記者蔡智明傳真 113年12月26日
林業及自然保育署嘉義分署攜手台灣山盟公益協會，在阿里山眠月線舊塔山車站月台旁新建生態公廁「方便屋」，解決過往登山途中如廁不便的問題。（林業署嘉義分署提供）中央社記者蔡智明傳真 113年12月26日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）農業部林業及自然保育署嘉義分署攜手台灣山盟公益協會，於阿里山鄉眠月線舊塔山車站月台旁新建全新生態公廁「方便屋」，日前完工啟用，解決過往登山途中如廁不便的問題。

林業署嘉義分署今天發布新聞稿表示，嘉義分署接受台灣山盟公益協會生態公廁「方便屋捐贈計畫」，繼分署於水源充沛的眠月站設置沖水式廁所之後，更加有效改善眠月線登山者如廁難題。

林業署嘉義分署指出，「方便屋」以國產材為主要建材，秉持環境友善與實用性的設計理念，提供寬敞內部空間，並充分考量使用者便利性和隱私需求，經過來往登山客實際體驗，均一致認為「方便屋」名符其實。

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此外，「方便屋」結合以往國內生態廁所的累積經驗與國外成功案例創新概念，採用「乾濕分離」設計，透過糞便堆肥發酵分解及尿液過濾排放的方式，在提供登山者便利的同時，兼顧生態保護與環境永續，落實「無痕山林」理念。

林業署嘉義分署強調，「方便屋」所有的建材、設備皆是以人力搬運抵達塔山車站現場，再進行組裝，請山友珍惜使用。今年共有13萬人次申請進入眠月線，核准7萬3000人次。（編輯：陳清芳）1131226

阿里山眠月線舊塔山車站月台旁新建的全新生態公廁「方便屋」日前完工啟用，「方便屋」的建材、設備皆是以人力搬運抵達塔山車站現場，再進行組裝。（林業署嘉義分署提供）中央社記者蔡智明傳真 113年12月26日
阿里山眠月線舊塔山車站月台旁新建的全新生態公廁「方便屋」日前完工啟用，「方便屋」的建材、設備皆是以人力搬運抵達塔山車站現場，再進行組裝。（林業署嘉義分署提供）中央社記者蔡智明傳真 113年12月26日
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