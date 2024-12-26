竹縣焚化爐試燒 正式營運每天可處理500噸垃圾

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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）竹縣府表示，過去因無焚化爐，需協調外縣市代燒，為解決垃圾問題，興建高效能垃圾熱處理設施，今天點火試燒，進行測試系統整合等工程，待正式營運每天可處理500噸垃圾。

新竹縣高效能垃圾熱處理設施今天點火試燒，縣長楊文科出席表示，竹縣過去無焚化爐需協調外縣市代燒垃圾，每逢焚化爐歲修、整改等因素，無法進場焚化的垃圾逐漸堆置，造成環境污染與掩埋場火警空污等問題。

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楊文科說，竹縣焚化爐在110年7月動土興建，工程至最後階段，今天進行點火試燒，未來接續進行盤體配線、儀電及外牆安裝，也將測試系統整合等工程後，可進入正式營運階段，未來每天可處理500噸垃圾。

竹縣府提供新聞資料指出，竹縣焚化爐以先進燃燒技術和排放控制系統，設有垃圾前端分選處理設備，廢水經處理可於廠內循環使用，垃圾處理過程能將潛在熱能轉換為電能，達到再生循環。（編輯：林恕暉）1131226