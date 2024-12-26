承德敦煌天橋將拆除 北市人本交通再進一步

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）北市新工處表示，配合人本交通政策，承德路三段與敦煌路路口的承德敦煌人行天橋將拆除，12月27日及明年1月3日開拆天橋大梁、墩柱等。

北市工務局新建工程處表示，位於大同區承德路三段與敦煌路路口的承德敦煌人行天橋，於民國80年興建，迄今已逾33年；相關路口現已劃設行人穿越線及行人專用號誌，鮮少市民使用天橋通行。

新工處表示，徵詢地方意見並進行試封閉後，絕大多數地方民眾表示支持拆除，後續會同相關單位現場勘查，確認人行交通安全配套措施完善，報府核定後辦理人行天橋拆除相關作業。

新工處工務科科長蕭志龍表示，天橋對市容天際線景觀造成視線阻礙，且樓梯墩柱占據大部分人行道空間，行人及輪椅族通行動線不良需行走於馬路上，常造成人車爭道，危及用路人安全。

工務科西區工務所主任劉人豪表示，承德敦煌天橋現有2跨橋體，分別位於路口西側（敦煌路）及南側（承德路），12月下旬開始拆除作業；113年12月27日及114年1月3日，共2日進行天橋大梁、墩柱拆除作業，屆時將管制承德路3段（庫倫街至承德橋）南往北向道路及敦煌路（承德路3段至玉門街）雙向道路。

劉人豪補充，拆橋第1階段（前置作業）12月16日至22日（每日9時至晚間5時）進行安全設施圍設、橋上附屬設施拆除（欄杆及裝置藝術）及樓梯節點斷開作業。

第2階段為西側（敦煌路）大梁及墩柱拆除作業，12月27日晚間11時至28日上午5時，以及南側（承德路）大梁及墩柱拆除作業，114年1月3日晚間11時至4日上午5時，屆時將管制承德路、敦煌路口，並依照交通維持計畫設立管制點。

第3階段則是復舊施工，人行天橋結構拆除後，將佔用兩側人行道進行復舊工程，屆時須以型鋼及槽鋼護欄圍設工區。（編輯：方沛清）1131226