高市議員財劃法互槓 藍批一直抹黑、綠指立法低劣

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）國民黨多名高市議員今天批民進黨提不出自己版本財劃法修法，反而一直抹黑國民黨，或想把國民黨立委柯志恩當沙包打；民進黨高市議會黨團總召江瑞鴻反批國民黨惡修財劃法，立法過程低劣。

國民黨高市議員許采蓁、白喬茵、陳麗娜今天下午召開記者會，陳麗娜表示，國民黨提出財劃法修法後，為高雄爭取多了新台幣245億元，民進黨如果認為不公平但始終提不出版本，反而一直抹黑國民黨，令人感到不解。

白喬茵表示，財劃法投票當天，民進黨8席高雄立委中有3席不見，呼籲民進黨若對國民黨財劃法有任何意見，明年2月立法院開議後趕快排案，否則只是想要打假球，或只是想把可望代表國民黨參選高雄市長的柯志恩當沙包打。

許采蓁表示，民進黨過去都曾宣示財劃法應要修法，但這次卻群起反對，是換了位置換了腦袋，活成自己討厭的樣子。

對此，江瑞鴻回應表示，國民黨惡修財劃法，立法過程低劣，3分鐘出財政委員會，過程沒有討論；民進黨高市議會黨團幹事長鄭孟洳說，今天紛爭的起始不是修正財劃法，而是國民黨沒有充分討論強行通過惡法。

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民進黨高雄市議會黨團書記長李雨庭說，現在財劃法修正的結果，導致中央因遭藍白掏空沒錢建設時，地方發展也連帶受影響，像高雄正在全力衝刺的捷運黃線、捷運小港林園線，甚至將來的高鐵南移屏東等，都可能因中央沒有預算導致延宕。

民進黨高市黨部主委黃文益說，不論國民黨如何狡辯，都無法改變這次藍白力推的財劃法修惡，就是一個對南部縣市充滿惡意歧視的法案，國民黨掏空中央財政的結果，只會排擠計劃型補助款，增加地方自籌壓力。（編輯：陳仁華）1131226