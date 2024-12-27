業者與十大傑青魏瑞廷關懷偏鄉 將推體育獎學金

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）區塊鏈技術金融科技公司與十大傑出青年、台東青農魏瑞廷，日前造訪台東池上振興部落和花蓮秀林國中，公益關懷，今天更進一步宣布將推出體育獎助學金計畫，助偏鄉學童圓夢。

魏瑞廷今天告訴中央社記者，奧丁丁集團（OwlTing Group）長年關注花東地區發展，繼加碼投入花蓮觀光業後，集團執行長暨創辦人王俊凱在耶誕節當天邀集他和亞馨樂活旅行社副總經理吳貞玉等在地夥伴，造訪台東池上振興部落與花蓮秀林國中，展開公益關懷行動。

王俊凱接受中央社記者訪問表示，團隊不僅對偏鄉公益關懷，還將推出體育獎助學金計畫，為偏鄉的學子提供更完善的學業和體育培訓支援，期望培養台灣的體壇潛力新星，讓更多懷抱夢想的偏鄉孩子都能找到盡情揮灑的舞台。計畫辦法將於2025年正式公布。

王俊凱表示，改變台灣需要從偏鄉做起，當科技聚落在討論AI時，偏鄉的長者和孩童有時可能連基本通訊都成問題。多年來他們在花東地區的深耕，更加了解在地需求，也結交了許多願意回饋鄉土的好夥伴。希望透過行動成為傳遞溫暖的橋梁，「在孩童勇敢逐夢時，成為他們的另一個依靠」。

王俊凱表示，耶誕節當天和十大傑出青年魏瑞廷等人組隊拜訪台東池上鄉振興部落文健站與萬安國小振興分校，與當地40多名長者及孩童共進午餐交流，並捐贈衣物、毛毯、部分個人物品等物資，期盼能拋磚引玉、吸引更多外界單位，共同投入強化部落社群間的友善照護環境。

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除此之外，奧丁丁集團今年持續捐贈經費予花蓮秀林國中籃球隊，支持球隊移地訓練及參賽差旅支出，鼓勵蘊含無限潛力的選手們不斷自我突破。

耕耘在地鄉土逾10年的魏瑞廷表示，他是當地人，偏鄉的年輕人離鄉工作，近年長者與孩童的關懷需求顯著提升。由於資源向來多集中於市區，這讓許多像是振興一樣的部落都面臨物資匱乏的窘境。感謝奧丁丁多年來的暖心協助，也期待能吸引更多企業單位長期支持台東部落，協助在地推動關懷訪視、共學共餐、部落文化與保健工作。（編輯：謝雅竹）1131227