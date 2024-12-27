屏東縣府出版指引 助農民降低可可鎘含量

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（中央社記者黃郁菁屏東縣27日電）打造屏東健康安全可可王國，屏東縣檢驗中心與屏科大合作，進行可可豆與園區環境鎘含量調查；研究成果將出版成指引手冊，提供可可農參考，並持續補助重金屬檢驗費用。

屏東縣檢驗中心主任張菊香接受中央社記者電訪表示，為解決可可作物中重金屬鎘殘留問題，去年底與屏東科技大學食安團隊合作，進行縣內可可豆與園區環境中鎘含量調查，評估可可園區可行作物安全耕作管理方式，降低可可農作物環境中鎘風險，近日有了研究成果；將編撰成「降低可可製品中鎘含量參考指引」 手冊，提供可可農參考，期能提升產品品質，強化可可產品競爭力。此外，縣府去年中即開始補助可可業者重金屬檢驗費用，鼓勵農民檢驗。

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屏東縣檢驗中心新聞稿表示，中心在食品安全把關中扮演關鍵角色，為確保本地可可產品品質與安全，縣府提供可可業者（包括設籍屏東縣之農民或合作社社員）重金屬檢驗費用5成補助，並與屏科大及在地可可農友建立產官學三方合作模式，持續監督在地特色食品產業，確保食材溯源安全，提升在地產業發展。

屏東縣檢驗中心指出，衛生福利部食品藥物管理署原預計2025年實施巧克力製品鎘重金屬限量標準，因綜合考量巧克力原料進口後流通供應鏈、調整品管要求及已合法流通產品產銷期程，故酌予調整緩衝期，延後至2026年上路，檢驗中心將持續提供準確且符合農民及業者需求的全方位專業檢驗服務，協助各單位進行周延檢驗把關，如有相關檢驗需求，可至屏東縣檢驗中心全球資訊網查詢（https://www.pthg.gov.tw/inspection/Default.aspx）或電洽（08）7370065。（編輯：謝雅竹）1131227