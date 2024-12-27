古寧頭戰役據點保存會勘 陳福海：應有整體性規劃

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（中央社記者吳玟嶸金門27日電）古寧頭戰役共軍登陸海灘上軍事據點「嚨口堡」因無文資身分，金門縣長陳福海今天到場會勘，要求相關單位連結嚨口堡所處海岸一帶既有遺跡、場館等，提出整體保存及後續活化規劃。

75年前金門古寧頭戰役，共軍登陸點嚨口海岸上的軍事據點「嚨口堡」因無文化資產身分，無黨籍議員董森堡日前在議會總質詢要求縣府評估保存重要性；陳福海今天率文化局、地政局，與董森堡、金門國家公園管理處、金寧鄉公所等到嚨口堡進行會勘。

陳福海表示，古寧頭戰役是金門重要歷史記憶，要求地政局1週內邀集嚨口堡營區範圍內私有地地主先進行協調，盡量避免大幅度使用或出租，之後再討論公私有地交換方案以完整保留營區。

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陳福海也說，嚨口海岸所處北海岸一帶，已有北山播音牆、古寧頭戰史館及部分已活化營區，嚨口堡保存應與整個海岸線共同思考，要求文化局先行研究整體規劃所需經費、目前各區域活化情形等，後續再提出更完整計畫。

董森堡說，除以文化資產角度看待嚨口堡，保留軍事據點可發揮海岸線的保護，及對傳統聚落防風定沙作用；董森堡也表示，應以戰略性角度整合海岸線重要遺跡與場館等，未來對於觀光休閒、文史解說等都能有更完整呈現。（編輯：謝雅竹）1131227