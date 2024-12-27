新北五泰輕軌綜合規劃再報中央 估核定後7年完工

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（中央社記者趙敏雅新北27日電）新北市捷運局指出，五股泰山輕軌規劃行經三重、蘆洲、五股、泰山人口稠密區，綜合規劃報告4月間提報交通部審議，今天完成修正報告再提報中央，預計獲中央核定後7年完工。

五股泰山輕軌可行性研究歷經13年，去年4月獲行政院核定，新北市政府捷運工程局爭取2年內完成綜合規劃並獲中央核定。

新北市捷運局長李政安透過新聞稿指出，五泰輕軌與台64高架道路共線1公里，並跨越國道1號五股交流道，4月首次提報綜合規劃報告給交通部審議，6月鐵道局辦理現地勘查，8月召開研商會議。

他表示，依交通部審查意見，檢討在不影響台64、國1交通下施工可行性，並估列相關費用，報告修正完成後再次提報交通部審議。

李政安指出，除五泰輕軌綜規爭取中央支持外，為加快建設腳步，同步辦理環評及都市計畫變更，環境影響說明已舉行公開會議，12月11日提報交通部轉環境部審議。

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另外，都市計畫變更作業也接續啟動，針對五股區F06站與F08站出入口用地捷運開發區，預計2025年1月17日晚間召開地主座談會，聽取地方意見。

新北市捷運局表示，五泰輕軌規劃路線有3個轉乘站，F01站銜接施工中北環線Y22站、F05站轉乘營運中蘆洲線蘆洲站，同時預留後續延伸板橋路廊。泰山板橋輕軌可行性研究10月28日第4次提報交通部審議，未來透過五泰輕軌及泰板輕軌連結，串聯新北多條運輸路網。（編輯：戴光育）1131227