台東最美星空活動 獲美國星火獎白金獎最高榮譽

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東縣政府舉辦以觀賞星星為主的活動「台東最美星空」，榮獲美國2024星火獎（SPARK DESIGN AWARDS）白金獎最高榮譽獎項，連續3年獲國際大獎。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，台東縣政府推出品牌活動「台東最美星空」，近日再傳捷報，榮獲美國2024星火獎白金獎最高榮譽獎項，也是全台唯一白金獎得主。

他說，這是活動繼2022年獲得英國倫敦設計大獎銀獎、「2023年亞洲設計大獎」銀獎、「GOV設計大獎銀獎」及「WILD全球設計獎」等國際獎項後，再度獲得國際肯定。台東最美星空系列活動所實踐永續作為，不只獲獎連連，更以永續觀光感動每一名來到台東的旅客。

台東縣政府透過新聞稿表示，美國星火設計大獎是具有代表性的國際設計獎之一，從官方公布數據顯示，全球進入複審的案件超過200件作品，最終僅有5件獲得白金獎項，而台東最美星空活動就是其中之一，也是體驗類唯一白金獎得主。

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台東最美星空系列活動邁入第7年，於2021年起導入並獲得ISO 20121永續性活動管理系統驗證後，每年持續落實「永續星空」的品牌，在活動中加入永續環保理念，為台東建立永續性活動標竿，今年更與屋頂上的天文學家李昫岱博士合作，推出全國唯一的「台東最美星空‧永續賞聆指引」，真正落實台東處處都是最美星空。

台東縣政府表示，2025年活動內容正籌備中，縣政府也將持續努力帶領大家走遍台東觀星美地，更多有關「台東最美星空」活動最新消息請見官方臉書。（編輯：謝雅竹）1131228