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議員質疑國旗懸掛遮住路牌 中市府：已完成改善

2024/12/29 11:59（12/29 12:56 更新）
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民進黨台中市議員陳俞融29日質疑台中市政府，從10月起在街道懸掛國旗，國旗飄揚遮住路牌、速限標誌及測速照相，恐影響用路人。（陳俞融提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月29日
民進黨台中市議員陳俞融29日質疑台中市政府，從10月起在街道懸掛國旗，國旗飄揚遮住路牌、速限標誌及測速照相，恐影響用路人。（陳俞融提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月29日
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）民進黨台中市議員陳俞融質疑台中市政府，從10月起在街道懸掛國旗，國旗飄揚遮住路牌、速限標誌及測速照相恐讓用路人違規，市府今天表示，標示疑慮都已完成改善避免爭議。

陳俞融指出，市府從10月起的國慶和元旦期間，在全市街道掛上國旗，彰顯國家節慶氣氛，但她收到民眾陳情，國旗懸掛位置竟遮擋重要路標及科技執法設備，恐讓用路人誤觸法網。

陳俞融認為，這個問題從去年就存在，經多次反映市府仍未見改善，今年經她實際勘查，發現在崇德路、五權路、中清路等重要幹道仍可見相同情形，她質疑市府行政粗糙、效率堪憂。

陳俞融說，若用路人因看不見測速照相警示標誌而收到罰單，市府應該負起相關責任。慶祝國家重要節日是好事，但不應犧牲用路人的權益，呼籲市府應立即改善國旗懸掛位置，避免影響用路人權益，也避免類似情況在下次國慶或元旦時再度發生。

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台中市建設局說明，市府懸掛國旗彰顯國家節慶氣氛，對於民眾反映部分懸掛位置遮住相關標示，已完成調整改善，並將全面巡查，若有類似狀況即予以調整。

台中市警察局表示，若後續審核發現設置的警告牌面確實皆被遮蔽致無法讓用路人清楚辨識，將視個案情形撤銷罰單。警察局也已與權管單位建設局進行橫向聯繫，提供相關建置路口科技執法設備及測速照相公告地點，請建設局檢視國旗、路樹或其他活動標誌、標語旗幟，在懸掛時務必避開相關警告牌面，避免執法爭議。（編輯：李淑華）1131229

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