濱江水資中心將動工 北市污水自主處理重要拼圖

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市工務局表示，明年初將啟動濱江水資源再生中心新建統包工程，此為北市污水完全自主處理的重要拼圖；基地內還有少數屋主不配合點交，屋主若明年1月前未完成將被斷水電。

台北市工務局衛生下水道工程處今天以新聞稿指出，為落實北市污水完全自主處理目標，推動興建濱江水資源再生中心，提升北市污水處理量能，分散操作風險、優化處理水質、推動水循環再利用，落實循環經濟的理念，以符合聯合國永續發展指標（SDGs）。

衛工處表示，去年中央內政部核准土地徵收計畫，今年衛工處已與超過8成的屋主完成地上物點交，並進行房屋拆除作業，預計於明年初啟動濱江水資源再生中心新建統包工程，預計民國119年完成後，每日可處理16萬噸污水，放流水水質遠優於國家環保標準。

興建濱江水資源再生中心，衛工處指出，這是北市污水完全自主處理最重要的一塊拼圖，採用缺氧脫氮及薄膜生物反應器（AO+MBR）的三級處理流程，放流水質遠優於國家環保標準，除可補助河川基流量，更可部分回收再利用。

衛工處表示，濱江水資源再生中心鄰接松山機場，在興建及營運階段均須考量飛航限高影響，各處理單元採地下化設計，進流抽水站最深達地表下17公尺，模組化的生物處理單元也埋設在地表下10公尺。

另外，設施上部空間再加值利用，細心規劃為廣闊綠地公園回饋市民，以「漣漪」與「綠意」為設計理念，開闢成賞機景觀休憩公園，創造高低錯落多重賞機空間，期待塑造北市未來航空門戶意象，成為松山機場起降航班及旅客的新亮點。

台北市衛工處規劃設計科長陳鏗元指出，濱江水資源再生中心所在地於民國45年即劃定為污水處理場用地，為推動2030年台北市污水完全自主處理的市政建設目標，於111年4月通過環評審查，並於112年10月獲中央內政部核准土地徵收計畫。

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陳鏗元表示，基地內原有違章建築13處與合法建物29處，經衛工處1年多來努力溝通協調，已與超過8成的屋主完成地上物點交並進行拆除，但目前仍尚有2處違章建築及7戶合法建物屋主不配合點交。

衛工處指出，已將依法徵收補償款提存專戶，住戶可自行領取，未來除持續加強溝通外，已請屋主於明年1月前完成騰空點交，屆時若仍不配合、妨礙重大市政建設，將依法強制斷水、斷電，並接續進行拆除作業。（編輯：戴光育）1131230