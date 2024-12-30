加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

舉重女神郭婞淳回國中小母校 各捐10萬助發展體育

2024/12/30 19:11（12/30 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華奧林匹克委員會主席林鴻道（左2）陪同舉重女神郭婞淳（右2）回到故鄉，30日聯合捐贈郭婞淳母校台東豐榮國小、寶桑國中各新台幣10萬元，支持校方體育發展。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年12月30日
中華奧林匹克委員會主席林鴻道（左2）陪同舉重女神郭婞淳（右2）回到故鄉，30日聯合捐贈郭婞淳母校台東豐榮國小、寶桑國中各新台幣10萬元，支持校方體育發展。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年12月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣30日電）中華奧會主席林鴻道攜手舉重女神郭婞淳，今天聯合捐贈台東豐榮國小及寶桑國中各新台幣10萬元；郭婞淳期勉學弟妹們，在體育路上，堅持不放棄就能成功。

郭婞淳畢業於台東縣豐榮國小及寶桑國中，此次應身兼宏道運動發展基金會董事長林鴻道之邀，聯合捐贈運動發展基金回饋母校，校方今天舉辦隆重捐贈儀式。

郭婞淳先到豐榮國小與當年班導師張美倫久別重逢，兩人深情相擁，落下感動淚。當年郭婞淳是學校田徑隊和籃球隊主力，改練舉重後成績更優，大家都與有榮焉，不僅是榮譽校友，更是台東之光、台灣之光。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

小學弟妹們熱情高喊「女神好美、好漂亮」，爭相簽名合影。校長毛慧莉代表受贈，感謝郭婞淳長期支持母校發展。她表示，郭婞淳在2021年東京奧運摘金後，曾聯合企業捐贈34萬元，用於校內田徑運動經費，此次捐款也將投入運動社團營運。

郭婞淳致詞時表示，母校是她體育生涯的起點，希望學弟妹們在良好的環境下，盡情揮灑自己，勇於追尋夢想，訂定目標堅持到底，永不放棄。（編輯：郭諭儒）1131230

郭婞淳
郭婞淳、陳其邁先後舉槓鈴 宣示114年全原運在高雄IWF調整量級「舉重女神」郭婞淳擬重返58公斤級
林鴻道
陳慧欣致力偏鄉柔道教育 獲宏道教練特殊奉獻獎體育署公布體育推手獎名單 113件獲獎創歷年新高
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：