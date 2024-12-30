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新北板橋雙站擴為雙子星空品維護區 元旦啟動管制

2024/12/30 21:02（12/30 21:26 更新）
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新北市政府環境保護局表示，「板橋雙子星空氣品質維護區」將於114年1月1日啟動管制，禁止未取得合格排煙檢測、自主管理標章（圖）的車輛、機具進入空維區，違者開罰。（環保局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年12月30日
新北市政府環境保護局表示，「板橋雙子星空氣品質維護區」將於114年1月1日啟動管制，禁止未取得合格排煙檢測、自主管理標章（圖）的車輛、機具進入空維區，違者開罰。（環保局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年12月30日
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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市府環境保護局今天表示，已預公告近1年的「板橋雙子星空氣品質維護區」，將於114年1月1日啟動管制，禁止未取得合格排煙檢測、自主管理標章的車輛及機具進入。

環保局發布新聞稿表示，新北市目前已劃設空維區有位於八里區的「西濱海岸空氣品質維護區」及位於板橋區的「板橋雙站（板橋公車站及板橋轉運站）空氣品質維護區」。

環保局指出，空維區管制對象包括出廠3年以上柴油大客（貨）車、分階段管理的柴油小貨車、出廠5年以上燃油機車，柴油引擎施工機具也納入管理；上述車輛進入空維區，須定期進行排煙檢測、申請自主管理標章。

環保局表示，違反者將依空氣污染防制法，處車輛使用人或所有人新台幣500元以上、6萬元以下罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。

環保局長程大維指出，「板橋雙站空氣品質維護區」位新板特區，為新北市政經中心與主要交通樞紐地區，為改善此區域空氣品質，自111年起實施第1期措施，針對柴油大客車進行管理，要求通行車輛皆應取得有效自主管理標章。

他表示，第1期措施實施後，近3年來行經車輛僅告發68輛違規大客車，不僅有效改善周遭空氣品質，還促使管制對象車隊業者加強自主管理，主動安排所屬車輛進行排煙檢測並取得自主管理標章，同時加速淘汰不堪使用或高污染車輛；另外，老舊公車亦逐步轉型為電動公車，充分展現政策推動成效。

他指出，後續將執行第2期擴大管制措施，也就是板橋雙站空維區將擴大為「板橋雙子星空氣品質維護區」，經預公告1年後將於明年元旦起實施。

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他表示，雙子星空維區管制範圍將延伸到府中到新埔捷運站間的區域，包含民生路二段（與文化路一段及中山路二段交叉口）、文化路一段至南門街（與民生路二段及館前西路交叉口）、館前西路（與南門街及中山路一段交叉口）與中山路一段至中山路二段（與民生路二段及館前西路交叉口），管制面積是第1期的50倍。

程大維強調，「板橋雙子星空氣品質維護區」的實施，將進一步減少柴油車與燃油機車等污染排放，有效改善提升板橋區空氣品質及居民健康環境；呼籲所有車主應定期落實車輛保養及排煙檢測，確保符合管制要求，攜手共同為城市永續發展貢獻力量，打造清新宜居生活環境。（編輯：陳仁華）1131230

程大維
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