財劃法修正苗縣估增百億 鍾東錦令局處規劃用途

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣長鍾東錦今天指出，財劃法三讀修正通過，估算苗栗縣可增百億財源，他要求各局處集思廣益，先思考規劃需求及用途，若能築夢並順利圓夢作出貢獻，會讓苗栗縣民有感。

今天是2024年最後一天，鍾東錦主持苗栗縣務會議時表示，財劃法修正條文在立法院三讀通過，初估苗栗縣會增加新台幣逾百億元的統籌分配稅款，只是額度未定，但至少近百億元應不成問題，儘管朝野目前還在「鬥法」，那還只是在天上的蘋果，「但深信它會掉下來」。

鍾東錦說，修法通過後，行政院有詢問縣府打算如何運用增加的款項，未來可能也會採無預警「隨堂考」，因此各局處在新年度開始，要有更新的思維，現在就先做一個夢，思考能做、想做些什麼，對於經費需求及用途要有縝密規畫及構想，若能順利圓夢，不僅為苗栗縣做出重大貢獻，多年後會讓縣民有感。

他指出，他個人對於新增財源，首要當然是償還縣府債務，第二就是興建社會住宅，也想蓋學校，但學校當然要以長遠眼光考量學生人數。

鍾東錦提到，縣府積極爭取的苗栗縣總圖書館案，擬利用縣警察局拆遷後騰空的基地，將地下室全面開挖，甚至打通第1、第2辦公大樓，如此一來可解決縣府園區停車位不足的問題。

他並指示工務單位進一步盤點竹南、頭份及苗栗地區的停車空間需求，預先規劃建置，希望團隊提出的構想，盼有意義也能夠感動縣民。（編輯：戴光育）1131231