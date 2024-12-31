加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
財劃法
新聞專題
財劃法1/222
首頁 / 地方

財劃法修正苗縣估增百億 鍾東錦令局處規劃用途

2024/12/31 19:21（12/31 20:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣長鍾東錦（中）31日主持民國113年最後一次縣務會議時表示，財劃法三讀修正通過，估算苗栗縣可增加百億財源，他要求各局處集思廣益，先思考規畫需求及用途。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年12月31日
苗栗縣長鍾東錦（中）31日主持民國113年最後一次縣務會議時表示，財劃法三讀修正通過，估算苗栗縣可增加百億財源，他要求各局處集思廣益，先思考規畫需求及用途。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年12月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣長鍾東錦今天指出，財劃法三讀修正通過，估算苗栗縣可增百億財源，他要求各局處集思廣益，先思考規劃需求及用途，若能築夢並順利圓夢作出貢獻，會讓苗栗縣民有感。

今天是2024年最後一天，鍾東錦主持苗栗縣務會議時表示，財劃法修正條文在立法院三讀通過，初估苗栗縣會增加新台幣逾百億元的統籌分配稅款，只是額度未定，但至少近百億元應不成問題，儘管朝野目前還在「鬥法」，那還只是在天上的蘋果，「但深信它會掉下來」。

鍾東錦說，修法通過後，行政院有詢問縣府打算如何運用增加的款項，未來可能也會採無預警「隨堂考」，因此各局處在新年度開始，要有更新的思維，現在就先做一個夢，思考能做、想做些什麼，對於經費需求及用途要有縝密規畫及構想，若能順利圓夢，不僅為苗栗縣做出重大貢獻，多年後會讓縣民有感。

他指出，他個人對於新增財源，首要當然是償還縣府債務，第二就是興建社會住宅，也想蓋學校，但學校當然要以長遠眼光考量學生人數。

鍾東錦提到，縣府積極爭取的苗栗縣總圖書館案，擬利用縣警察局拆遷後騰空的基地，將地下室全面開挖，甚至打通第1、第2辦公大樓，如此一來可解決縣府園區停車位不足的問題。

他並指示工務單位進一步盤點竹南、頭份及苗栗地區的停車空間需求，預先規劃建置，希望團隊提出的構想，盼有意義也能夠感動縣民。（編輯：戴光育）1131231

#財劃法
#立法院
#行政院
#苗栗縣
#鍾東錦
鍾東錦
企業贈車回饋家鄉 苗縣樂見「阿公阿嬤娃娃車」財劃法修正恐限縮中央補助 鍾東錦：縣府有盤算
財劃法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
2025新制拚加薪顧人民 總統盼財劃法更完善討論
113
更多編輯台推薦新聞：