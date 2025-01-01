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逾80歲免巴氏量表 侯友宜樂觀其成盼照顧長輩

2025/1/1 12:38
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）80歲以上聘僱外籍看護免巴氏量表。新北市長侯友宜今天表示，這是他競選時主要政見，感謝立法院合作通過修法，也樂觀其成，希望能夠落實，以照顧長輩健康。

巴氏量表是長照家庭是否能申請外籍看護的關鍵，立法院去年12月31日三讀通過就業服務法部分條文，三讀條文明定，雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構之專業評估。

對此，侯友宜上午在新店碧潭參加元旦升旗與健走後接受聯訪，記者詢問他對巴氏量表新政策的看法。

侯友宜說，這是他在選舉（總統）時的主要政見之一，80歲免巴氏量表是很多人的期待，可以解決現在很多長者生活上的不方便，以及健康上的照顧。謝謝立法院合作通過修法，希望落實讓台灣的長輩獲得更多照顧，對於通過修法，樂觀其成。

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總統賴清德今天發表上任後首次新年談話，記者詢問侯友宜對於總統新年談話的看法，是否會擔心接下來的雙北罷免潮。

侯友宜說，民主的制度要共同守護，人民的選擇共同來承擔，執政者要傾聽民意聲音，要尊重人民選擇，執政者要懂得謙虛、傾聽、與人溝通，才能展現民主向前走的智慧，彼此間能夠創造更多的團結力量，盼執政者以此創造台灣的雙贏，讓台灣會更好。（編輯：方沛清）1140101

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