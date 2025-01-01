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長庚接手高市大同醫院 陳其邁：嘉惠南高雄80萬人

2025/1/1 13:02
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（中央社記者林巧璉高雄1日電）高雄市立大同醫院今天起由長庚醫院接手，市長陳其邁表示，長庚體系在COVID-19防疫期間給高雄市民最大協助，相信長庚接手大同醫院後，更可嘉惠南高雄80萬人醫療需求。

大同醫院今天舉行「高雄市立大同醫院醫療服務合作計畫」啟動典禮，陳其邁、長庚醫療財團法人董事長王瑞慧、衛福部次長林靜儀、健保署長石崇良、民進黨立委邱議瑩及許智傑，以及民意代表等人出席與會。

陳其邁致詞時說，高雄有4間重度級急救責任醫院，但全都在北高雄，長庚醫院承諾要分階段將大同醫院提升為「重度級」急救責任醫院，這會是南高雄首家，「非常感謝長庚醫院，但也希望能更快達成這個目標」。

陳其邁笑著說，希望長庚能比合約預計的提早1至2年完成重度級急救責任醫院設置，「你們不要以為今天高市議長康裕成與那麼多議員純粹是來祝福，他們全部都是來施壓的」，語畢全場大笑。

大同醫院院長林孟志致詞時首先感謝高醫體系過去15年的深耕努力，林孟志說，高醫奠定了大同醫院良好醫療與社區服務基礎，未來長庚醫療體系將在此基礎上，繼續推動前進，並落實市立醫院責任，保障市民健康及長輩、弱勢就醫權益等。

林孟志接受媒體聯訪時說，外界相當關心大同醫院醫護人力是否充足，相信目前沒有任何醫療院所不缺人力，但長庚集團擁有足夠量能可互相支應，原高醫體系員工約有185人留任，大同醫院仍保持開放態度歡迎醫護加入。

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長庚表示，因應在地超高齡人口需求，大同醫院首重強化重度級緊急醫療能力，未來預計每年投入新台幣6000萬元至1億元，分階段將大同醫院提升為「重度級」急救責任醫院，打造為高雄市4家（準）醫學中心之外的首家重度級急救責任市立醫院。

大同醫院自今天零時起，提供24小時心導管、接生與兒科急診服務，並規劃於2026年導入達文西機械手臂手術；為照顧並回饋在地鄉親，大同醫院針對70歲以上長者免收門、急診掛號費，低收入戶與身心障礙者則免除門、急診掛號費及部分負擔。（編輯：陳仁華）1140101

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