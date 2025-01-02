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社會車禍頻繁 台中夫妻捐勞退金購救護車守護大雅

2025/1/2 15:20
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中大雅區橫山里退休夫妻林宥村、廖佛珠有感現今社會車禍事故頻繁，以數十年勞工退休保險基金購買一輛救護車，今天捐贈給大雅消防分隊，希望協助提升當地救護能量。

救護車捐贈儀式今天上午舉行，救護員展示全新救護車，希望透過精良裝備及新穎救護車，有助提供大雅區緊急救護服務；國民黨立委楊瓊瓔、前台中市議員吳顯森也代表兒子台中市議員吳呈賢、吳建德到場。

廖佛珠表示，5年前，她在家裡看新聞，現今社會車禍事故頻繁，心裡覺得很難過，當時就發願要為社會盡一份心力；她回憶，有一天到市場買菜，剛好看到一輛由大雅區農會捐贈的救護車，當時下定決心要捐一輛救護車。

去年林宥村、廖佛珠夫妻把想法告訴橫山里長張聖河，張聖河向楊瓊瓔、吳呈賢尋求幫忙，又獲得蔡雨銓、林金德、賴福林3人共襄盛舉，半年內讓林宥村、廖佛珠夫妻願望成真。

楊瓊瓔表示，林宥村、廖佛珠夫妻善行非常感人，這份愛心會讓更多人感受到大雅的溫暖；吳顯森說，大雅是個有愛的地方，人人盡一份心力，就能讓社會更美好。（編輯：陳仁華）1140102

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