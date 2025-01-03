未戴安全帽車禍致死率高 屏警6日起專案執法

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（中央社記者黃郁菁屏東縣3日電）依內政部警政署統計，未配戴安全帽者交通事故致死率為正確配戴安全帽者5.5倍。屏東去年全年未戴安全帽交通事故造成20人死亡，警方1月6日起將展開專案執法。

根據內政部警政署統計，未配戴安全帽者交通事故致死率為正確配戴安全帽者5.5倍；交通部統計數據顯示，未正確配戴安全帽者在交通事故中致死率是正確配戴者8.63倍。

屏東縣警察局今天發布新聞稿表示，為降低交通事故致死率，1月6日起展開未戴安全帽專案取締行動。專案執法主要目的在於強化機車騎士安全觀念，減少因未戴安全帽導致的重大傷亡，確保交通安全。

屏東縣警局指出，去年1至12月因未依規定配戴安全帽引發的事故已造成20人死亡、1074人受傷。明確顯示，未配戴或未正確配戴安全帽騎乘者，在交通事故中面臨顯著較高致命風險；由此可見，選擇合格安全帽並正確配戴，不僅是基本交通安全措施，更是有效降低交通事故致死風險重要關鍵。

屏東縣警局指出，此次專案執法將針對未依規定戴安全帽的機車及微型電動二輪車駕駛人進行取締。依道路交通安全規則，安全帽須為經濟部標準檢驗局檢驗合格產品，配戴時應扣緊帽帶並確保穩固無損。違規者依「道路交通管理處罰條例」處以新台幣500元罰鍰，微型電動二輪車駕駛人則處300元罰鍰。

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屏東縣警局強調，正確配戴安全帽是機車駕駛及乘客基本安全防護措施，僅戴上還不足夠，應確保帽體穩妥無鬆脫。同時將加強宣導正確配戴方式，提升駕駛人自我保護意識。

屏東縣政府警察局長戴台㨗表示，執法的目的是引導機車駕駛人養成配戴安全帽良好習慣，而非單純懲處違規行為。希望減少交通事故對家庭和社會傷害，並呼籲所有騎士及乘客，為了自身與他人安全，「戴上安全帽，扣緊帽帶」，讓每一次出門都能平安回家。（編輯：管中維）1140103