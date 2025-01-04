高雄合作4國駐高使節 「日光海島生活節」串起友誼

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）高雄市政府今年首度攜手菲律賓、美國、日本、泰國等駐台機構舉辦「日光海島生活節」，活動於2月22、23日在中央公園登場，結合美食、文創、音樂展演和運動體驗等交流。

高雄市行政暨國際處今天發布新聞稿表示，高市府將與4國駐高使節合辦「日光海島生活節」（Sunshine Island Vibe Fest - Chill Philippines! Chill Kaohsiung!），市長陳其邁感謝馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處處長崔瑞霞主動提案，經市府邀請駐高機構擴大聯合舉辦。

陳其邁指出，台灣與菲律賓、美國、日本、泰國都維持非常緊密的互動，更共享環太平洋自由民主的共同價值。高雄擁有海空雙港、更是產業重鎮，有許多新住民及移工在這座城市共同打拚，期待活動深化了解、促成多元族群共融，也讓更多人認識高雄的魅力與活力。

美國在台協會高雄分處長張子霖（Neil H. Gibson）、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處長陳燦榮，皆對於市府負責統籌促成全新合作表達感謝，更熱切期待透過活動，促進國際友情及交流。

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高雄市行政暨國際處長張硯卿說明，透過海島與新南向特色，活動亮點匯聚多元市集、戶外講座、音樂演出及藤球運動等文化交流，市府跨局處響應，包括社會局、勞工局將投入參與，也邀請非營利組織One-Forty策劃攝影展。

張硯卿表示，活動展現高雄與駐台單位緊密合作，以及對新住民與移工朋友的友好情誼。盼藉由輕鬆友善的活動，提供交流分享機會、串起國際友誼。（編輯：郭諭儒）1140104