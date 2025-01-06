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桃園市發表「蛇馬攏順」春聯 可動式紅包袋趣味多

2025/1/6 11:51（1/6 12:26 更新）
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桃園市政府6日發表2025年新春春聯，市長張善政（左）表示，今年的春聯有2幅，分別是「蛇馬攏順」，以及與桃園市議長邱奕勝（右）共同聯名的「好運來」。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年1月6日
桃園市政府6日發表2025年新春春聯，市長張善政（左）表示，今年的春聯有2幅，分別是「蛇馬攏順」，以及與桃園市議長邱奕勝（右）共同聯名的「好運來」。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年1月6日
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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市政府今天發表2025年新春春聯，蛇年春聯以「蛇馬攏順」為題詞，代表「蛇」麼都順；另一款為「好運來」春聯，再加上「金元寶」造型福袋及2款紅包袋，展現桃園金蛇年新氣象。

桃園市長張善政接受媒體聯訪表示，桃園市今年的春聯有2幅，分別是「蛇馬攏順」，以及與桃園市議會議長邱奕勝共同聯名的「好運來」，福袋跟紅包袋也是別具巧思，可動式的設計小朋友會非常喜歡，13日起在市府、區公所或是衛生所等服務窗口都可領取，希望2025年桃園市的市政順利。

桃園市政府表示，其中「蛇馬攏順」春聯，邀請在地書法家王鈺權揮毫，針對「蛇」字進行創新演繹，藉由拖曳技巧製造出蛇形體飛白效果，「蛇馬攏順」音近閩南語「什麼攏順」，象徵新的一年萬事順遂。至於「好運來」春聯由書法家徐經綸題字，搭配設計師林玳榕的巧思，期許新的一年好運常伴。

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桃園市政府指出，福袋則是延續春聯「好運來」為主題，以象徵富裕吉祥的「金元寶」造型一同亮相。搭配可滾動機關設計，擺動金元寶時，正面的「運」字及背面的1元硬幣也會隨之轉動，象徵轉來好運、財源滾滾來。至於紅包袋則配合春聯題詞推出「蛇馬攏順」及「好運來」紅包袋，只要旋轉互動機關，就可轉出不同的祝福語。

桃園市政府說，春聯預計13日起發放，「蛇馬攏順」春聯可到市府第一線機關，以及桃園火車站、中壢火車站及高鐵桃園站3個旅遊服務中心索取；「好運來」春聯將透過里鄰系統分送，並配送至各區公所供民眾索取，民眾也可以到市府官網下載電子春聯。至於「金元寶」造型福袋將在春節期間，由張善政至各大宮廟祈福參香時發放給市民。（編輯：蕭博文）1140106

桃園市政府6日發表2025年新春春聯，蛇年春聯以「蛇馬攏順」為題詞，代表「蛇」麼都順，記者會更邀請市長張善政（中）與市府一級主管及書法家現場揮毫。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年1月6日
桃園市政府6日發表2025年新春春聯，蛇年春聯以「蛇馬攏順」為題詞，代表「蛇」麼都順，記者會更邀請市長張善政（中）與市府一級主管及書法家現場揮毫。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年1月6日
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