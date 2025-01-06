高雄製香師為台祈福 徒步環島訪百廟捐贈手作香

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（中央社記者張已亷高雄6日電）高雄小港區製香師林宏歷有感台灣近年天災頻傳，自今天起展開為期70多天徒步環島祈福之旅，推著拖車載運自製香品，預計走訪近800間廟宇，「獻香百廟」並為自身所愛的土地祈福。

製香師林宏歷20多年前退伍後回到高雄市小港區老家，隨父親手持竹腳在漫天香粉的環境中學習製香技術，他將傳統技藝結合創意研發「壽」字、「春」字等「造型立香」打造品牌獨特性，另延伸調整父親過往調香配方，以20多種中藥調配，創造屬於台灣人自身調製的香品「台灣飄香」。

深愛台灣這塊土地的他，有感台灣近期因地震、颱風受創嚴重，希望以實際行動搭配自身專業為台灣祈福，因此規劃徒步環島。

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林宏歷接受中央社記者專訪表示，「會選擇徒步是因為一步一步才會承載信念，每一步都會加強信念，讓念想愈來愈強大」，今天從小港區出發，採逆時針方向環島，期間選擇767間廟宇參訪，並推著拖車載運「台灣飄香」平均分配捐贈廟宇，但他笑著說，「希望每間廟都能贈予1包，但自身財力有限，目前還差400多包，希望大家響應樂捐。」

林宏歷說，能促成這次徒步環島為台祈福要感謝家人無條件支持，「如果家人有一絲猶豫，可能就辦不成，謝謝他們的肯定」，且這次路線挑選「大圈」，將沿著海岸線走，期間還要東拐西彎拜訪廟宇，「總長肯定破千公里」，期盼藉由這趟旅程加強人與人之間「善的循環」，讓台灣更加美好。（編輯：謝雅竹）1140106