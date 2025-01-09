輝達覓海外總部 侯友宜曾視訊爭取

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市長侯友宜今天說，全力爭取輝達海外總部落腳新北，曾與輝達美國總部的代表視訊，提供林口、淡水、新店區等適合土地評估，近期積極密切保持聯絡，盼望輝達串起AI產業鏈。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳7日在記者會上，針對在台灣設立海外總部的相關考量回應表示，現有辦公室空間過小，正在尋找合適用地，也許會在台北國際電腦展上宣布一些事。

侯友宜主持觀旅局記者會後接受聯訪，對輝達選址問題時表示，「相信新北是輝達最好的選擇」，他曾與輝達美國總部的代表視訊，提供經發局篩選土地，表達爭取誠意。

侯友宜說，新北市幅員遼闊，相關人工智慧的生產鏈公司有283家，希望由輝達帶動AI生產鏈，拉抬台灣整體科技供應鏈。

輝達海外總部選址備受關注，知情官員告訴中央社記者，新北潛在地點包括公、私土地都在爭取，範圍遍及林口、新店、淡水3個行政區，共6個區塊，面積都超過3公頃。

接近侯友宜的官員說，基於彼此默契，也預防炒作，不會公布細節，「新北市的立場就是積極爭取，展現誠意」，提供新北優勢條件。

輝達選址事宜已進行1年多，有1組人力在全台覓地；官員說，對輝達的大投資，新北相當重視，去年即彙整相關土地面積、地號、建蔽率、容積率、招商與租稅優惠措施，提供給輝達總部。

新北提供的6處土地，包括林口特定區的2處公有土地，1處私有土地。新店區的公有、私有各1處土地，與後來提供淡海新市鎮第二期的1處公有土地，盼望發展為科技聚落。

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輝達尋求的土地面積高達3公頃（約9075坪）以上，經由書面評估與第1輪篩選後，輝達選址專案小組去年9月由美國總部高層代表親自到新北市，前往林口區、新店區等實地會勘土地現狀，隨後與侯友宜視訊連線溝通。

官員說，侯友宜針對新北幅員廣大的土地優勢、交通便利串連供應鏈、就業人口眾多等大方向，積極與輝達總部代表溝通與推薦，爭取落腳新北。（編輯：方沛清）1140109