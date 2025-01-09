三重民宅損鄰案 侯友宜：會持續監測安全

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市三重區六張街工地6日造成民宅倒塌及損壞。市長侯友宜今天表示，預防性撤離居民已在昨晚陸續回家，道路已搶通，將持續監測安全，重建過程會要求業者實踐承諾事項。

侯友宜今天參加觀光旅遊局記者會後接受聯訪，記者詢問三重區公寓遭建築工地損鄰事件的處理後續進度。

侯友宜說，工地持續監測中，預防性撤離的市民已在昨晚陸續回家，六張街與周邊道路已經打通。

他說，在災害工地旁的市民活動中心，設服務中心提供市民諮詢與服務，無論是賠償問題或年關任何服務，市府一定會做到位。

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侯友宜強調，重建過程會要求建築業者做到承諾的事項，市府工務局會持續對三重地區更詳細監測，將預防性的安全做到位。

三重六張街損鄰案，釀鄰屋1倒塌、1拆除，共撤離79戶共190人。經檢測地質及建物安全後，除182、184、190、192號住戶續安置，其餘住戶於8日晚上9時起，陸續返家。（編輯：張銘坤）1140109