三重都更案釀鄰損 國土署：施工管理不足促地方強化

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（中央社記者高華謙台北13日電）新北市三重六張街一處都更工地施工釀鄰屋1倒塌、1拆除，外界關注小基地都更施工安全。國土署說，此案主因是基地地層軟弱、施工管理不足，涉及地方主管機關建築工程施工管理權責，請地方政府依法強化建築結構設計及施工安全品質。

媒體報導，新北三重區六張街建案鄰損案是小基地都更，且因雙北土地整合不易，基地小、成本小的「鳥籠危老案」增多，施工安全及品質引起關注。

國土管理署今天發布新聞稿表示，為保障民眾生命財產安全，鼓勵危險建物加速重建，都市危險及老舊建築物加速重建條例沒有特別限制建築基地面積，但民眾申請重建時，基地條件仍應符合建築法及都市計畫法相關規定，說明工程品質管理與危老重建面積大小無關。

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國土署說，此外，為提升營造技術水準及確保施工品質，營造業法內訂有工地安全相關規範及督導機制，且工地主任遇緊急事故須通報專任工程人員；專任工程人及負責人在工程期間遇緊急狀況或發現危及公共安全，就應採行因應措施，地方政府也應積極查核監督，以確保施工安全。

國土署表示，有關加強營造業現場技術人員相關考照及訓練，會持續透過工地主任職能訓練及4年回訓課程，精進現場技術人員專業職能，落實施工安全管理；另在危老重建部分，也會依據實際推動情形，滾動檢討相關政策及法規，以強化居住品質及民眾安全。（編輯：蘇志宗）1140113