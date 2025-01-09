三重損鄰案預防撤離住戶多返家 仍有47人續安置

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（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市三重六張街損鄰案釀鄰屋1倒塌、1拆除，經確認地基穩定後，預防撤離戶昨晚多已返家，但因部分住戶因瓦斯管線仍未恢復等因素，因此，仍有20戶共47人仍持續安置。

三重六張街建案開挖地下室造成鄰屋184號倒塌跟190號建物嚴重傾斜遭市府拆除，周遭住戶也一再擴大撤離，撤離人數昨日達79戶、190人。

但經土木技師工會及建築師公會等專業鑑定及透地雷達等監測，昨天確認事故地基周遭地質及建物安全後，除182、184跟190、192號住戶共10戶、26人續安置，其餘大多於昨晚9時起都可返家了。

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三重區長王坤南表示，事故現場已設置圍籬並開放周邊道路通行，房屋已拆除戶的後續處理，會按照日前的說明會討論的程序去進行，其他預防性撤離的住戶大概都沒什麼問題。

三重區公所社文課長李宛亭表示，大多預防性撤離戶都已返家，但因瓦斯管線仍未修復及污水下水道施工等因素，目前仍有194巷2弄共9戶、20人及196號1人續安置中。（編輯：張銘坤）1140109

新北市三重區六張街重建案損鄰，目前已完成工地整平並設置圍籬，9日周邊巷道也恢復通行。中央社記者王鴻國攝 114年1月9日