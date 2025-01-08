三重損鄰案搶災告一段落 預防性撤離住戶可返家

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（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市三重六張街損鄰案釀鄰屋1倒塌、1拆除，共撤離79戶共190人的事件告一段落，經檢測地質及建物安全後，除182、184、190、192號住戶續安置，其餘今晚9時起都可返家。

三重六張街建案開挖地下室造成鄰屋184號倒塌跟190號建物嚴重傾斜遭市府拆除，周遭住戶也一再擴大撤離，撤離人數迄今已達79戶、190人。

施工單位在現場發現不少個人物品，現場人員表示，不僅發現民眾家中供奉的神明，包括神主牌等，會恭敬並特別找出來請到一旁供民眾認領，其他拆除物則會送到八里暫置場供受災戶認領。

經過連日搶災及拆除作業，三重區長王坤南今天下午召開應變會議，工務局科長陳俊翰會中表示，現場拆除大概已經完成，但現場發現的一些剩餘物，會運到八里的暫置場，今天工區會架設施工圍籬，工程部分會先暫時告一個段落。

他表示，後續六張街會開放正常通行，184號跟190號拆除物將暫置在八里，明天前提供住戶尋找個人財物，預防性撤離的住戶可恢復正常生活。

對於鄰近建物結構是否安全，新北市土木技師公會理事長賴建宏表示，建築物結構監測，有會同建築師公會進入居民房子裡面檢查，確定結構沒有損壞。

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他表示，拆除過程中，192號的建築物有定時定點的進行傾斜率量測，是穩定狀態，整個周邊的道路也透地雷達檢查，地下也沒有異狀，判斷建議可以適度開放民眾可以返家。182跟192號仍需幾天進行結構基礎的強化，建議住戶仍續安置。

王坤南最後裁示，除已拆除的184、190號外，182號和192號住戶持續做安置。其他撤離的住戶今晚9時起就可返家。（編輯：林恕暉）1140108

新北市三重區六張街損鄰案釀鄰屋1倒塌、1拆除，經過連日搶災，拆除大致已完成，施工單位在現場發現不少個人物品，並移地暫置，其中包括受災戶家中供奉的神像。中央社記者王鴻國攝 114年1月8日

新北市三重區六張街損鄰案釀鄰屋1倒塌、1拆除，共撤離79戶共190人的事件告一段落，市府開會討論後，除已拆除的184、190號外，182、192號住戶持續做安置，其餘撤離住戶8日晚間9時起就可返家。中央社記者王鴻國攝 114年1月8日

新北市三重區六張街損鄰案釀鄰屋1倒塌、1拆除，住戶8日到八里區一處臨時暫置場，於瓦礫堆中尋找個人財物。（工務局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月8日