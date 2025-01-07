三重損鄰案傾斜屋隔壁戶憂地基不穩 市府擴大範圍累計撤離182人
2025/1/7 20:57（1/7 21:43 更新）
（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市三重六張街損鄰案釀鄰屋1倒塌、1拆除，而隔壁棟的住戶發現門框變形無法進門，也擔心建物的地基不穩。為了避免意外，市府擴大撤離安置範圍及人數，進行連夜監測。
新北市三重區六張街建案工地開挖地下室造成鄰宅傾斜的損鄰事件，導致184號及190號傾斜，184號建物昨晚突然倒塌，市府決定連夜拆除瀕臨倒塌的190號。
三重區長王坤南表示，192號建物的屋主今天回屋取物時，發現門框變形致無法開門，擔心地基可能受鄰房傾斜被拆除影響而不穩固，因此向市府通報。
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他表示，市府有在被拆除2棟建物的隔壁182號、192號設監測點，根據目前數據，這2棟建物是穩定且沒有傾斜，但有鑑於184號相較190號傾斜狀況輕微，卻意外先倒塌，而昨晚還有住戶想進屋取物都被他攔下，否則恐怕倒塌時會釀嚴重傷亡。
他表示，經過與工務局等單位會商後，決定現場暫停清除瓦礫等工作靜待明天監測結果出爐，以確定建物狀況並作為撤離戶返家的依據。同時，擴大撤離192號對街的196號、196-1號共10戶，使得預防性撤離安置戶數達74戶、182人。（編輯：李錫璋）1140107
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