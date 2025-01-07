三重民宅倒塌賠償不排除假扣押 建商同意銀行信託

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市三重六張街損鄰案釀鄰房1倒塌、1拆除，市府今天下午召開協調會，市府官員現場表示為確保受災戶權益，若協調不成，不排除對建商聲請假扣押；建商同意先進行銀行信託。

新北市三重區六張街建案工地開挖地下室造成鄰宅傾斜的損鄰事件 ，造成184號及190號傾斜，184號建物昨晚突然倒塌，市府決定連夜拆除瀕臨倒塌的190號，並於今天下午在三重市公所召開協調會，這兩棟9戶都出席，但面對媒體詢問多不表達意見。

會議由副市長朱惕之主持，市府相關局處代表及受災戶紛紛發言，會中主要是要討論住戶目前生活的需求及未來居住問題，至於賠償問題就待未來再協調。

據了解，建商同意提供3個月的租金補貼，以及給每戶新台幣20 萬元慰問金，至於某受災戶有承租戶，也可獲3萬元慰問金，以及押金的補助。

有官員表示，為保障住戶權益，可先行進行協調，若協調不成，市府也不排除對建商提出假扣押。另外，為確保受災戶權益，銀行代表也建議由建商提供一定金額來銀行信託。此建議也獲建商同意。

會後，住戶不願多表示意見， 建商總經理趙建勳也不願說明，僅表示，會中有初步共識，有下一個進度會再對外說明。隨後就快步離去。

朱惕之接受媒體聯訪表示，會中安排建商和受災戶做協調，市府一定會全力站在協助受災戶安全及權益的立場住戶及租客都非常理性討論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，建商對倒塌的184號跟190號建物，願採用重建或收購等方式做賠償，也會提供受災戶慰問金，金額不便說明；也達成在銀行信託的共識，來擔保後續建商針對受災戶相關的權利的保障。

至於信託的內容，朱惕之表示，今天還未在細節上達成共識，後續將在一周內由建商、受災戶及市府法制單位共同協商信託確保的部分；並強調，站在市府的立場，會對建商保留所有一切可以用的法律方式，來確保對於受損住戶的權益保障。（編輯：林恕暉）1140107