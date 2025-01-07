三重建案釀鄰房倒塌 侯友宜：究責並助住戶求償

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（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北7日電）新北市三重六張街某建案釀鄰房倒塌，市府漏夜拆除並擴大撤離安置共64戶、162人。新北市長侯友宜今天表示，市府的態度非常地清楚，一定究責、求償，站在市民這一邊。

新北市三重區六張街某建案開挖地下室，6日造成鄰宅傾斜損鄰事件，開挖地基釀六張街190號傾斜嚴重，昨天晚上原本協調屋主先拆除3樓及頂樓違建，但近昨天晚上9時，另一棟六張街184號建物突然倒塌，幸無人受傷。

侯友宜上午參加新北市觀旅局平溪天燈節記者會後接受媒體聯訪，媒體提問新北市府對於三重損鄰案後續處置作為，他表示，對於不幸事件一定站在市民這一邊，一起面對與共度難關。

他指出，受損公寓昨晚倒塌後，除擴大收容安置，為了安全，漏夜要求工務單位將所有的危險建築物拆除完畢。

侯友宜表示，今天一早新北市土木技師公會、新北市工務局也在每一棟大樓做好安全檢測，讓市民能夠安心。因春節將至，要求社福單位對收容安置者一定要關懷照顧，讓大家平安過年。

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他指出，市府的態度非常清楚，一定是究責、求償，站在市民這一邊，共渡難關。今天下午特別邀工務及三重區公所相關單位與業者、住戶一起坐下來面談協商。

新北市法制局長蔡庭榕下午告訴中央社記者，侯友宜特別交代，給予住戶相關必要的法律諮詢，「會依法全力幫助住戶求償，也追究建商的責任」。（編輯：戴光育）1140107