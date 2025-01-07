三重建案釀鄰房倒塌 市府擴大撤離安置共162人

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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市三重區六張街建案釀鄰房倒塌，市府連夜拆除並擴大撤離安置共64戶、162人。市府表示，地基已穩定，經請土木技師檢視確認安全無虞，就能讓周遭預防性撤離住戶返家。

新北市三重區六張街建案工地開挖地下室造成鄰宅傾斜的損鄰事件，原190號傾斜嚴重，昨晚協調屋主先拆除3樓及頂樓違建，但近9時，另棟184號建物突然倒塌，幸無人受傷。市府決定連夜拆除瀕臨倒塌的190號，以保障附近住戶安全。

此外，市府依鄰房傾斜率危險程度，原撤離安置戶數從9戶、22人到新增撤離工地後方公寓住戶共14戶、38人，使得人數達60人；但隨著建物倒塌，市府連夜擴大撤離共64戶、162人，同時也中斷電力及瓦斯供應，以防意外發生。

新北市工務局長馮兆麟表示，昨天已緊急注水、填土，希望平衡壓力，184號建物倒塌後，緊急調度機具連夜將190號建物都拆除，根據周遭設置監測數據，地基還算穩定，經請土木技師檢視確認安全無虞，就能讓周遭預防性撤離的住戶返家。

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至於184號建物相對194號建物傾斜程度較不嚴重，為何昨晚會突然倒塌，馮兆麟表示，兩側都非常嚴重，只是外表看起來190號建物傾斜較嚴重。後續責任釐清，會跟公會一起調閱相關監測與施工資料，並會同專家學者意見，釐清責任。

新北市土木技師公會理事長賴建宏說，建物倒塌原因到底是涉及地下室開挖工序，還是抽水、降水過程有無異常訊號，都是調查重點。（編輯：方沛清）1140107