三重損鄰案拆危樓災民怨來不及取物 市府允協處

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市三重區六張街建案損鄰事件造成一旁2棟建物傾斜，其中1棟昨晚突然倒塌，市府漏夜拆除2棟危樓，災民抱怨來不及拿出貴重物品。新北市府今天表示，會暫置並通知住戶領回。

新北市三重區六張街建案基地損鄰事件釀六張街190號傾斜嚴重，昨晚協調屋主先行拆除3樓及頂樓違建，但昨晚近9時另一棟184號建物突然倒塌，幸無人受傷。市府決定漏夜拆除瀕臨倒塌的190號，以保障附近住戶安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

受損建物倒塌意外發生太突然，許多住戶指出，來不及拿走祖宗牌位、財物等物品。倒塌意外發生後，市府漏夜執行拆除作業下，造成現場已是一片瓦礫，屋內貴重物品被掩埋或毀損，十分難過，市府協調災民下午進行後續處置作為的說明會。

新北市工務局長馮兆麟表示，受損住戶昨天要求進入住所，但基於安全無法通融，目前執行完畢的廢棄物都已運到專屬暫置場，並設置相關監視器全天掌握，會再通知住戶前往處理，有價部分也會造冊請住戶領回。（編輯：戴光育）1140107