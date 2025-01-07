三重損鄰案 5貓留在撤離屋、動保處設誘捕籠營救

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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市三重六張街損鄰案釀鄰屋1倒塌、1拆除，造成隔壁192號建物破損，裡面有5隻小貓未隨主人撤離，暗夜喵喵聲引人揪心，動保處今晚派員進入設置誘捕籠營救。

三重區六張街建案開挖地下室，造成兩側184號、190號倒塌或傾斜遭拆除，而隔壁192號的圍牆也破損，門框變形遭撤離安置。

屋主撤離了，可是屋內5隻小貓卻未跟隨主人一起走，使得晚間傳出喵喵聲，引人揪心並通報動保處。

動保處長楊淑方晚間7時許帶領動保員到場救援，手電筒照明下，可看到小黑貓在屋內調皮跳躍玩耍，根本不知道已身處房子可能倒塌的險境中。

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在工務及警消人員協助下，動保員冒險從殘破圍牆進入屋內設置5個誘捕籠。

楊淑方表示，貓咪一整天沒吃東西及喝水，再加上天氣這麼冷，擔心貓咪可能有生命危險，因此，希望能在明天早上能營救貓咪脫困。（編輯：李錫璋）1140107

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新北市三重區六張街損鄰案釀鄰屋1倒塌、1拆除，隔壁192號住戶已撤離，卻有5隻小貓未隨主人離開，動保處7日晚間派員進入設置誘捕籠營救。中央社記者王鴻國攝 114年1月7日

新北市三重區六張街損鄰案釀鄰屋1倒塌、1拆除，造成隔壁192號建物破損，裡面有5隻小貓未隨主人撤離，在工務及警消人員協助下，動保員7日晚間冒險進入屋內設置5個誘捕籠。中央社記者王鴻國攝 114年1月7日