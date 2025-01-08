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三重損鄰案賠償建商允信託 新北安置74戶182人

2025/1/8 13:26（1/8 13:46 更新）
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新北市三重區六張街建案基地損鄰事件造成一旁兩棟建物傾斜連夜拆除，現場已成一片瓦礫。中央社記者王鴻國攝 114年1月7日
新北市三重區六張街建案基地損鄰事件造成一旁兩棟建物傾斜連夜拆除，現場已成一片瓦礫。中央社記者王鴻國攝 114年1月7日
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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市三重區損鄰案，安置74戶、182人。新北市長侯友宜今天指出，建商同意銀行信託，一定會嚴格要求說到做到。另將加強現有工地的安全監測，必要時將擴大預防性撤離。

新北市三重區六張街某建案開挖地下室造成鄰宅1倒塌、1拆除，隔壁棟的住戶發現門框變形無法進門，也擔心建物的地基不穩。為避免意外，市府擴大撤離安置範圍及人數，安置戶數達74戶、182人。

侯友宜上午主持市政會議後接受媒體聯訪時表示，昨天召開協調會議，建商特別承諾，提供一定金額由銀行信託。市府一定嚴格要求建商要說到做到，市府不但會究責，也會求償。

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他說，市府會與民眾站在一起，度過這次家園最大的危機與難關。

侯友宜表示，市府隨時做好預防後續災情擴大的監測與評估，確保周遭環境安全。如果有必要，還會擴大預防性撤離。（編輯：戴光育）1140108

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新北三重建築工地造成損鄰，市長侯友宜（前右）8日接受聯訪表示，加強現有工地的安全監測，必要時將擴大預防性撤離。中央社記者黃旭昇新北攝 114年1月8日
新北三重建築工地造成損鄰，市長侯友宜（前右）8日接受聯訪表示，加強現有工地的安全監測，必要時將擴大預防性撤離。中央社記者黃旭昇新北攝 114年1月8日
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