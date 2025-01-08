三重損鄰案賠償建商允信託 新北安置74戶182人

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市三重區損鄰案，安置74戶、182人。新北市長侯友宜今天指出，建商同意銀行信託，一定會嚴格要求說到做到。另將加強現有工地的安全監測，必要時將擴大預防性撤離。

新北市三重區六張街某建案開挖地下室造成鄰宅1倒塌、1拆除，隔壁棟的住戶發現門框變形無法進門，也擔心建物的地基不穩。為避免意外，市府擴大撤離安置範圍及人數，安置戶數達74戶、182人。

侯友宜上午主持市政會議後接受媒體聯訪時表示，昨天召開協調會議，建商特別承諾，提供一定金額由銀行信託。市府一定嚴格要求建商要說到做到，市府不但會究責，也會求償。

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他說，市府會與民眾站在一起，度過這次家園最大的危機與難關。

侯友宜表示，市府隨時做好預防後續災情擴大的監測與評估，確保周遭環境安全。如果有必要，還會擴大預防性撤離。（編輯：戴光育）1140108