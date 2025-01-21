三重鄰損案 建商：已與受災戶就賠償改建協商

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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市三重區六張街工地6日造成民宅倒塌及鄰損案，建商今天聲明表示，已與受災戶就賠償、買賣、改建等選項進行協商，部分達和解階段。原建案接受承購戶全額退訂。

三重六張街工地6日發生鄰損事故，釀鄰屋1倒塌、1拆除，共撤離79戶共190人。經檢測地質及建物安全後，撤離住戶陸續返家。

莘聖建設今天發布聲明說明六張街工程釀鄰房倒塌鄰損案後續處理情形，首先是基地整體的安定補強，已實施止水灌漿作業，持續修護損壞。並就鄰損部分陸續連繫溝通修繕和解中。

莘聖表示，房屋倒塌戶己全數安置完成並已先行支付1年租金補貼，租屋處無傢俱者，公司直接添置使用。與受災戶就賠償、買賣、改建等選項進行協商。

賠償部分，災損補償金依財損各戶協商理賠中、買賣部分依實價登錄參考訂出合理價錢、改建部分則提供未來改建後預估分配坪數及家電配備。

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莘聖表示，經3次協調會和私下溝通協商，已有住戶達和解階段，部分住戶則待農曆年後續協商。至於原建案預售戶部分，可接受承購戶全額退訂。

莘聖強調，公司土地資產已信託，已與營造廠協商參與信託。後續會協助受災戶與產物保險公司洽談理賠第三責任險，並以負責任態度，期望將此事圓滿處理，還居民一個安全的家。（編輯：方沛清）1140121