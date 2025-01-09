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屏東113年安全帽違規致20死 連3天專案取締1975件

2025/1/9 12:36（1/9 13:01 更新）
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屏東民國113年交通事故中，未依規定配戴安全帽致20人死亡，屏東縣警察局6日起展開專案取締行動，針對安全帽違規行為執法。（屏東縣警察局提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月9日
屏東民國113年交通事故中，未依規定配戴安全帽致20人死亡，屏東縣警察局6日起展開專案取締行動，針對安全帽違規行為執法。（屏東縣警察局提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年1月9日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）屏東去年交通事故中，未依規定戴安全帽致20人死亡，屏東縣警察局展開專案取締行動，針對安全帽違規行為執法，1月6日至8日間，累計取締1975件。

依屏東縣警察局統計，去年1至12月間，縣內共取締未戴安全帽違規2萬5508件，較前年同期減少4696件；去年交通事故中，未依規定配戴安全帽導致20人死亡、1074人受傷，較前年同期死亡減少5人、受傷人數減少191人。

屏東縣警察局今天發布新聞稿表示，專案取締及長期執法行動已初見成效，縣內未戴安全帽違規件數與因未戴安全帽導致傷亡數量均有下降趨勢，顯示交通安全執法及宣導方面取得一定成果；但未戴安全帽在交通事故中仍具威脅性，每起事故都警示社會須加強安全意識。

縣警局指出，交通事故中未戴或未正確戴安全帽，易造成頭部重創因而釀嚴重傷亡，呼籲駕駛騎乘機車不要貪圖一時方便不戴安全帽；安全帽不僅要戴上，更要戴正確、戴穩妥、繫緊帽帶，避免人倒地時安全帽脫離頭部喪失保護作用，「流汗總比流血好」。

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為持續提升交通安全，縣警局表示，將加強社區交通安全宣導，結合學校教育及民間力量，深入傳播正確交通安全觀念；同時也將繼續執行交通違規取締行動，讓執法與教育雙管齊下策略奏效，協助駕駛人養成良好習慣。

屏東縣警察局長戴台㨗強調，交通執法目的，不僅是杜絕違規行為，更重要是促進駕駛人安全意識長期養成；安全帽是機車駕駛人生命守護者，正確配戴安全帽是每個騎士責任，切勿貪圖方便而忽視安全。（編輯：陳仁華）1140109

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未戴安全帽車禍致死率高 屏警6日起專案執法屏東縣闖紅燈較112年大減 3天專案取締1772件
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