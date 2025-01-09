3147件文物捐北港朝天宮 爬梳地區歷史文化

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（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）雲林縣北港朝天宮文物館成立約30年，典藏1.5萬件文物，退休教授蔡相煇等6名文史工作者今天捐贈3147件文物給廟方，盼透過文物爬梳北港地區歷史文化。

北港朝天宮今天舉辦捐贈儀式，大學退休教授蔡相煇、北港朝天宮監事主席吳俊彥、國小退休主任紀雅博、台灣資深漫畫蒐藏家紀厚博、北港朝天宮祭祀組長紀仁智，以及旅居台北的北港鎮民蔡正富，在媽祖見證下捐贈文物，由朝天宮董事長蔡咏鍀代表接受。

蔡相煇捐贈共1091本圖書，他說，雖然「敕封天后志」和2本「天后顯聖錄」是30多年前復刻版，但書籍詳實記載清康熙、乾隆年間對於媽祖的信仰，極具珍貴。

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蔡正富則捐贈其爺爺蔡塗墻所著3本古籍樂譜、樂器3件，他表示，當時北港媽祖遶境，爺爺擔任奏樂團的嗩吶手，甚至把歷年來所演奏的曲目編排入冊，詳實紀錄，為了讓後代了解古代地方陣頭組織與發展史，因此無償捐出。

蔡咏鍀表示，6名捐贈者所捐贈的圖書、古籍、文物共3147件，是文物館成立以來最大宗的一次，將結合的館內藏品、北港鎮的文化底蘊，積極協助北港文化傳承工作，成為北港地方身分認同的連結橋梁。（編輯：郭諭儒）1140109