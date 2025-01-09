黃岐往馬祖小三通船票 需以陸方手機程式預定

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（中央社記者潘欣彤連江縣9日電）小三通馬祖與福建省福州市黃岐間航線因對等原則，中國與台灣皆有航商營運。但昨晚航商告知，黃岐到馬祖需以中國社群軟體微信，未來更可能以中國app訂票。

營運馬祖小三通航線的國籍航商南北海運股份有限公司，昨天晚間於官方客服LINE群組表示，因配合陸方訂票系統，故從福州黃岐港至北竿白沙港，經由南竿福澳港的航班，日後由福州市政府開發之「e福州」app訂票，或以國際電話向黃岐客運站訂票。

但關於「e福州」app訂票相關訊息已於今日下午被刪除。

民眾黃先生今天向中央社記者說，昨天看到南北海運訊息後，嘗試下載「e福州」app，但該手機程式既未在台灣地區的手機應用商店上架，就算下載安裝檔，註冊時也需要中國手機門號，若未來僅能透過app訂票，對台灣民眾來說十分不便。

經常往來馬祖與福州的民眾曹先生則認告訴中央社記者，曾透過南北海運的google表單，預定黃岐往馬祖南竿的船票，人到現場才知道因客滿無法搭乘。若陸方網路訂票系統上線，他有中國門號，會考慮註冊使用「至少保證一定有位子」。

南北海運股份有限公司回覆中央社記者詢問表示，黃岐至馬祖航班由陸方負責售票，因系統更新，南北海運目前暫無進入新系統權限，故過渡期間請乘客自行以微信小程序，或以電話向黃岐客運站訂票。但若無中國門號，仍可透過南北海運，以google表單或電話等方式訂票。

連江縣交通旅遊局副局長王廣亞今天接受中央社記者訪問指出，售票機制為業者自行訂定，縣府僅能約束我國業者，無法規範對岸業者，及黃岐客運站的訂票與售票機制。針對此事，將再邀集南北海運商討配套措施，協調更便民的售票機制。

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知情人士則坦言，現行的馬祖海上交通訂位購票系統是由縣府委外營運，雖然陸方航商曾提出希望串接，但因金流問題，加上購票資訊傳輸過程中涉及個資，恐違反兩岸人民關係條例，所以縣府並未同意。

連江縣交通旅遊局統計，2024年12月北竿白沙（經南竿福澳）往返福州黃岐航線，單程搭乘人次各約2400人。（編輯：張銘坤）1140109