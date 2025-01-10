彰化景觀公園設火車主題遊樂場 17日開放民眾遊玩

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（中央社記者吳哲豪彰化縣10日電）彰化景觀公園最近新增火車造型主題式遊樂場，蒸汽火車溜滑梯加上扇形車庫隧道，已有家長詢問何時開放；市公所表示，有小缺失待修改，預計17日開放給大朋友小朋友遊玩。

位在彰化市茄苳路二段的彰化景觀公園，占地約1萬5000坪，上方正好是國道中山高速公路及福爾摩沙高速公路交會點，公園內有休閒步道、草坪、景觀池等遊樂設施。

有家長發現，景觀公園內原有3座主題式遊樂場，其中1座被拆除改建成融合彰化扇形車庫及蒸汽火車頭意象的遊樂場，由於造型可愛，很多前往公園遊玩的民眾，打電話給彰化市公所，詢問火車造型遊樂場何時開放？

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彰化市公所公用事業課長陳進泓今天接受中央社記者訪問時指出，市公所最近才以「扇庫百年孤寂．眾城協力活化展觀光」獲政府機關最高榮譽「政府服務獎」，加上景觀公園位在2條高速公路交會口，因此才以火車及扇形車庫意象為主題，發想設計主題式遊樂場。

市公所指出，遊樂場大致已完工，只剩一些小缺失要修改，最近這幾天可修正完畢，17日當天將開記者會，由彰化市長林世賢對外宣布啟用。（編輯：郭諭儒）1140110