陳其邁開箱高雄蛇年春聯及紅包 向市民拜早年

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）迎接蛇年到來，高雄市長陳其邁今天攜手高雄吉祥物「高雄熊」向市民拜賀早年，並公布蛇年限定高雄版新春小物，全市國小及幼兒園學童可免排隊，由教育局負責發放。

高雄市政府今天舉行開箱高雄市蛇年新春小物記者會，現場由陳其邁偕同書法家陳民芳、設計師劉憶萱，一同介紹「運開時泰」春聯、「好運蛇進來」斗方春聯及「蛇來運轉」開運小紅包、「好蛇年」賀卡。

陳其邁表示，過去一年市政在各項城市力的競爭指標都獲六都第1名，是豐盛的一年，展望今年希望國泰民安、風調雨順，並預祝市民新的一年心想事成、平安吉祥。

陳民芳說明「運開時泰」寓意，「運開」表示時運、市運在新的一年啟動新機，鴻運大展；「時泰」代表四時順適如意，生活安樂；祝福大家「福運啟，鴻運開，諸事順，四季平安康泰，蛇年時運吉利太平」。

「好蛇年」賀卡則由劉憶萱操刀，說明此次設計金色的蛇巧妙構成「好」，也呼應傳統並傳達祝福，營造出喜慶和歡樂氣氛，同時乘載市長及市府團隊，祝福大家今年都好運連連。

「蛇來運轉」開運小紅包，打開後是一條百步蛇圖騰的蛇，上面貼有新台幣1元錢幣。陳其邁表示，採用百步蛇圖騰意義，是因族群多元，盼讓不同族群了解不同文化意涵。

陳其邁說，高雄有台灣最多16族、近4萬的原住民，而排灣、布農、魯凱族的神話和故事當中，都有百步蛇的蹤影。

陳其邁預告，開運小紅包11日在三鳳中街首發，歡迎民眾前來領取，接著也會配合高雄過好年商圈活動，陸續發放。

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市府表示，「運開時泰」春聯與「好運蛇進來」斗方春聯則於15日起發放，索完為止。學生領取開運紅包，則由教育局負責發放全市國小及幼兒園學童，免排隊。

傳統與斗方春聯自15日起於四維行政中心、鳳山行政中心及各區公所上午9時至下午5時發送。另外也放置於觀光局所屬各風景區，如高雄火車站旅客服務中心、左營高鐵站旅客服務中心、月世界遊客中心等及文化局所轄場館與高雄捷運各站點提供索取，索完為止。（編輯：郭諭儒）1140110