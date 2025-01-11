高雄富邦馬拉松首日 200多隻恐龍競速狂奔

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（中央社記者林巧璉高雄11日電）2025高雄富邦馬拉松今天由3公里休閒組打頭陣，「最速恐龍爭霸賽」在高雄國家體育場戶外草皮登場，逾200隻恐龍競速狂奔，市長陳其邁也穿上恐龍裝同樂，邀民眾感受高雄魅力。

陳其邁上午與富邦人壽執行副總經理周資為宣布開賽後，恐龍大賽熱鬧登場，民進黨立委邱議瑩、許智傑與黃捷到場參與。隨後陳其邁、許智傑換上恐龍裝，一起參與競速。

陳其邁表示，感謝跑者熱情響應野性呼喚，今年的最速恐龍爭霸賽，報名人數較去年倍增，現場宛如侏羅紀公園，約230隻恐龍報名競速，民眾踴躍參與、發揮創意與想像力，也希望所有參加的朋友玩得開心。

陳其邁表示，高雄從2010年開始舉辦城市馬拉松，尤其高雄富邦馬拉松非常受到市民朋友歡迎，更吸引國外好手來到高雄，打開國際知名度。今年共有43個國家、326名外籍選手參加，如同其它國家的城市馬拉松享譽盛名，這也是認識高雄最快速、最好的方式，沿路會經過許多知名景點。

「2025高雄富邦馬拉松」今年以「Run to Love. Love to Run 越跑越愛 越愛跑」為口號，今年創意造型以「動物」為主題，如哺乳類動物、海洋動物、鳥禽類等，結合高雄市區域內有知名的壽山動物園，鼓勵選手發揮創意，在賽道上展現高雄友善動物的面貌。創意造型獎首獎將獲新台幣5000元獎金。

高雄世運發展局表示，這次最速恐龍爭霸賽分男女組，冠軍將分別獲得8000元獎金，每隻恐龍跑姿型態不盡相同，民眾笑聲不斷，小朋友們也爭相與恐龍合照，現場歡笑聲不斷。

此外，高雄中央公園英迪格酒店也贊助並響應此次活動，高雄中央公園英迪格酒店總經理李叔咸（Shane Lee）號召酒店各部門代表參賽，參與這場結合樂活運動與城市魅力的賽事，以實現多元共融、寵物友善與城市探索的品牌精神。

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高雄中央公園英迪格酒店表示，今年賽事新增「寵物路跑」項目，也呼應酒店近期推廣的「INtopia 英托邦寵物友善住宿」，即日起至2月28日入住一泊一食豪華精品房以上寵物房型，專案可享星級主廚操刀的Craft咖啡廳人氣組合晚餐，另外加贈寵物鮮食餐。

高雄富邦馬拉松全馬、半馬賽程明天登場，賽事路線將高雄山海河港的美景盡收眼底，也提供完善的軟硬體服務，包含16個補給站及緊急醫療服務。（編輯：郭諭儒）1140111

「2025高雄富邦馬拉松」11日由3公里休閒組打頭陣，「最速恐龍爭霸賽」在高雄國家體育場戶外草皮登場，市長陳其邁（左）也穿上恐龍裝同樂。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 114年1月11日