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颱風康芮釀花蓮南區農損 7000萬救助金入庫

2025/1/11 15:17（1/11 15:26 更新）
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民國113年颱風康芮造成花蓮縣南區玉里鎮、富里鄉稻米農損嚴重，二期稻作成重災區，逾3000多公頃稻田受創，農業部核定第一批救助金已於近日入帳，盼助農民過好年。圖為113年11月2日富里鄉稻田受災倒伏情形。中央社記者張祈攝 114年1月11日
民國113年颱風康芮造成花蓮縣南區玉里鎮、富里鄉稻米農損嚴重，二期稻作成重災區，逾3000多公頃稻田受創，農業部核定第一批救助金已於近日入帳，盼助農民過好年。圖為113年11月2日富里鄉稻田受災倒伏情形。中央社記者張祈攝 114年1月11日
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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）颱風康芮去年造成花蓮南區玉里鎮、富里鄉嚴重稻米農損嚴重，二期稻作成重災區，超過3000多公頃稻田受創，農業部核定第一批約新台幣7000萬元救助金近日入帳，讓農民好過年。

颱風康芮挾帶狂風暴雨，造成花蓮南區農損嚴重，農業部公告為全品項救助區。其中，玉里鎮、富里鄉是水稻重要產區，適逢二期稻收穫期，稻田淹水，損失最為慘重。

玉里鎮公所共受理624戶申請救助，公所8名人力耗時1個月勘查近7000筆土地，獲核定面積為1631公頃，其中以水稻1316公頃最大宗。

玉里鎮長龔文俊說，上月經複查確定後，第一批核定金額4000多萬元救助金已撥付公所，正由財政課檢核受災戶資料，近日將陸續撥付至農民玉溪農會帳戶。

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富里鄉公所統計，共受理737戶申請救助，勘查6840筆土地，經複查後共1563公頃獲得核定，以水稻1534公頃最多，首波核定約2865萬元，也將於近日撥付。

龔文俊及富里鄉長江東成都感謝農業部快速撥付救助金，讓民眾可安心過年，準備農曆年後展開一期稻作打田、插秧等工作。（編輯：謝雅竹）1140111

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