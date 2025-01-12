潮州國小全新跑道啟用 屏東年底前還有4校陸續完工

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）屏東縣府爭取教育部「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」，民國113年度核定5所學校跑道整建，今天由潮州小國率先啟用，今年底前還有4所學校會陸續完工。

潮州國小舊有PP跑道於民國101年完工迄今，因長期使用，表層已出現明顯剝落情形，加上排水系統老舊不良，每逢下雨就積水嚴重，不僅影響學生上體育課安全，也造成校園環境維護困擾，經縣府協助爭取，獲教育部核定補助「113年度期中修整建運動場地」，去年6月起進行操場及周邊設施整建工程，總經費投入約新台幣850萬元進行整建。

結合創校126週年校慶運動會，潮州國小今天辦理跑道啟用典禮；跑道修繕工程整建項目為鋪設全密式PU跑道、排水溝工程及擋根牆等，期望透過跑道改善計畫，配合校內學生運動項目發展，並給予師生安全運動環境。

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縣長周春米今天參加跑道啟用儀式，周春米會中表示，為讓屏東在地孩子在體育方面有更好發展，縣府自110年起除爭取教育部「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」，共計68校整建學校跑道，並持續爭取各校運動設施整建工程。

縣府提及，113年度獲教育部補助5所學校整建跑道，今天由潮州國小率先啟用，今年還會有載興國小、塔樓國小、長榮百合國小、竹田國中4所學校陸續完工。（編輯：陳仁華）1140112