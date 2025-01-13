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遛狗不清便溺新北113年告發114件 最高罰6000元

2025/1/13 11:48（1/13 12:16 更新）
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新北市政府環境保護局13日表示，飼主應善盡清理寵物便溺的責任，將寵物排泄物隨手清理，勿造成路上其他人不便及影響環境衛生，飼主可妥善使用設置於各地的狗便（袋）箱。（新北市環保局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月13日
新北市政府環境保護局13日表示，飼主應善盡清理寵物便溺的責任，將寵物排泄物隨手清理，勿造成路上其他人不便及影響環境衛生，飼主可妥善使用設置於各地的狗便（袋）箱。（新北市環保局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月13日
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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市環保局今天表示，在民間捐贈下已於多處設「新北可愛柴狗便（袋）箱」，飼主遛狗應善盡清理寵物便溺責任，違者開罰，新北市113年告發處分114件，最高可罰新台幣6000元。

新北市環境保護局發布新聞稿指出，為減少公共區域犬隻糞便問題，自110年度起持續推動設置新北可愛柴狗便（袋）箱獲得企業響應，全市共設有215座狗便（袋）箱，魚中魚樂活公司自111年起每年贊助製作10萬個狗便袋。

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寵物便溺問題，環保局表示，飼主應善盡清理寵物便溺的責任，應將寵物排泄物隨手清理，勿造成路上其他人不便及影響環境衛生，若經環保局查證屬實，得依廢棄物清理法開罰，新北市於113年間共告發處分114件，最高可處飼主6000元罰鍰。

環保局指出，飼主可妥善使用設置於各地的狗便（袋）箱，若有發現便（袋）箱有缺袋或髒亂問題，可依每座狗便（袋）箱右側標示管理單位聯絡資訊，直接向管理單位反映。（編輯：戴光育）1140113

#新北市環保局
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