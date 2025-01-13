嘉縣164線新港至民雄改善完成 紓解奉天宮香客車流

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）嘉縣民雄至新港164線道設計不佳，大小車禍不斷，縣府爭取中央補助改善，打造安全行車環境，農曆年前已完工；縣長翁章梁今天視察說，道路拓寬、大幅紓解車流，方便奉天宮香客參拜。

嘉義縣道164線民雄至新港長度5.5公里，連結2鄉商業區、工業區、火車站及宗教觀光區域，但原有道路快慢車道切換口過多且狹小，造成車禍事故不斷，路面年久失修、損壞嚴重。

縣府因此向交通部爭取補助新台幣1億5611萬元，自籌2755萬元，經2年多著手改善，於今年初完工；翁章梁今天前往164線視察，並聽取地方民意代表見及工程單位簡報。

翁章梁接受媒體聯訪表示，縣道164線是串聯新港及民雄鄉主要幹道，與國道1號連結，交通流量大，春節期間，會有許多香客到新港奉天宮祈福，道路拓寬能大幅提升紓解車流及用路人行車安全。

建設處長郭良江說，升級後164線段採雙向「4車道+2慢車道」設計，設置中央分隔島及路燈並加寬植栽空間，路口處設置左轉專用道，減少交通事故發生，公車站前後及菁埔國小旁設置安全空間，並限速50公里，提供孩童、行人一條安全道路。

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多名民代今天向縣府提出轉角處水門應內縮、重要路段無閃黃燈等多項建議，對此翁章梁指示建設處再會勘改善。

縣府表示，2023年2月，164線道路面改善工程施工期間，發生自來水公司在此路段施作「雲林至嘉義系統送水管備援複線工程」造成路面爆裂，導致路面改善工程停工4個多月，因此預定去年中完成的工程延至現在。（編輯：陳仁華）1140113