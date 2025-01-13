新北市立殯儀館傳遷址八里 市府：未納討論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅、王鴻國新北13日電）位在板橋的新北市立殯儀館拆遷或現址改建爭論已久，近日有臉書粉專發文指殯儀館可遷到台北港，引發地方藍綠議員反對，新北市殯葬管理處表示，八里未在討論範圍。

新北市立殯儀館（簡稱，板殯）使用近40年，因設備老化、禮廳與冰櫃不足，衍生噪音、交通問題等，遷移或原地改建討論多年。丹鳳地方臉書粉專日前發文指，台北港土地廣闊，人口密度較低，是殯儀館搬遷理想地點之一，引發地方藍綠議員反對。

民進黨新北市議員鄭宇恩表示，對板殯現有場地狹小、冰櫃不足、設備老化、周邊交通堵塞的問題感同身受，但遷移台北港是完全不可行，台北港已為八里帶來大量大型車輛車流，實在無法再承受因設置殯儀館衍生的車潮。

鄭宇恩說，八里第二納骨塔正在新建中，爭取到5%回饋給八里民眾使用，而市府承諾的八里觀光軸帶，包含八里娛樂專區、八里纜車、八里輕軌仍下落不明，希望市府盡快落實承諾。

國民黨籍新北市議員陳偉杰表示，八里有多項鄰避設施，包含污水處理廠、垃圾焚化廠、各公私立墓園、砂石場等，市府也已規劃新建八里第二納骨塔，預計2028年完工，並指「難道八里是鄰避設施博物館嗎？」他主張板殯不應將八里納入評估。

透過 Google News 追蹤中央社

陳偉杰指出，市府應平衡市區與郊區公共服務配置，殯葬服務具有急迫性，若持續爭論不休，板殯無法負荷新北市人口老化所帶來的使用量，現在重要的是市府和當地居民充分交流，讓新方案符合大家期盼。

新北市政府民政局表示，15日及18日將在新埔國中舉行說明會，蒐集民眾及地方意見，評估板殯優化方案。對於遷移可能地點，新北市政府殯葬管理處長陳健民強調：「八里從來都沒列入討論範圍。」（編輯：李錫璋）1140113