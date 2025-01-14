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中市府爭取輝達台灣總部進駐 東海大學提供校地

2025/1/14 13:22（1/14 13:41 更新）
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輝達（Nvidia）台灣總部選址引發外界關注，台中市政府爭取輝達投資，鄰近中部科學園區、台中工業區與台中榮民總醫院的東海大學也表態，願提供校地爭取合作。（東海大學提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年1月14日
輝達（Nvidia）台灣總部選址引發外界關注，台中市政府爭取輝達投資，鄰近中部科學園區、台中工業區與台中榮民總醫院的東海大學也表態，願提供校地爭取合作。（東海大學提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年1月14日
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（中央社記者郝雪卿台中14日電）輝達（Nvidia）台灣總部選址引發外界關注，台中市副市長鄭照新今天說，台中投資條件及生活機能吸引國際大廠進駐，將積極聯繫爭取；東海大學說，願提供校地爭取與輝達合作。

鄭照新表示，台中市政府持續與輝達保持聯繫，去年7月中市府訪美時，已由台中市副市長黃國榮前往輝達總部簡報，積極讓輝達認識台中投資環境，簡報中提供中市府跨局處行政協助、土地、產業聚落、交通便利性及人才等企業所需資源，尤其近年國際科技大廠紛紛選台中，如台灣積體電路製造股份有限公司及美光。

他說，台中已有最先進DRAM、晶圓、伺服器與雲端業者等AI（人工智慧）產業核心設施業者進駐，搭配中台灣地區廣納700萬常住人口，蘊含研發人才，除產業投資條件，台中是全台幸福移居城市，生活機能及子女教育等不輸其他城市，會是輝達首選。

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此外，東海大學表示，將爭取輝達進駐，並以每年新台幣11元租金提供3塊校園土地讓輝達選。

東海大學說，東海大學與輝達合作超過15年，去年也釋出提供土地訊息，東海大學有提供3公頃以上土地實力，鄰近中部科學園區、台中工業區與台中榮民總醫院，生活機能好又交通方便，未來有3站捷運站，且位於台中市中心，地理位置相當好，持續配合中市府爭取。（編輯：李明宗）1140114

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