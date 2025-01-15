加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
山雀T1成功升空 將驗證台灣太空中心立方衛星設計製造能力
首頁 / 地方

台中蛇年春聯「蛇現幸福」方文山執筆 發送百萬家戶

2025/1/15 13:21（1/15 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市政府15日舉辦蛇年迎新揮毫贈春聯活動，市長盧秀燕（前左）公布由知名作詞人方文山（前右）為台中市執筆的蛇年春聯。中央社記者郝雪卿攝 114年1月15日
台中市政府15日舉辦蛇年迎新揮毫贈春聯活動，市長盧秀燕（前左）公布由知名作詞人方文山（前右）為台中市執筆的蛇年春聯。中央社記者郝雪卿攝 114年1月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中15日電）中市府今天舉辦蛇年迎新揮毫贈春聯活動，市長盧秀燕公布，蛇年春聯「蛇現幸福」力邀知名作詞人方文山執筆，今天起發送102萬家戶，另有2款隱藏版春聯各500張限量發送。

台中市政府114年迎新揮毫贈春聯活動今天在市府台灣大道市政大樓惠中樓1樓中庭舉行，許多民眾到場排隊領取，盧秀燕、方文山及立法院副院長江啟臣都到場出席揮毫儀式，一起寫下「蛇現幸福富市台中」。

盧秀燕表示，今年家戶版春聯「蛇現幸福」與2款隱藏版春聯「福兆蛇年」及「蛇咪龍賀」，都由方文山執筆，方文山是國內知名作詞人，也是台中市政顧問，特別拜託方文山為蛇年春聯執筆。方文山對文化政策有期許，也建議多推廣書法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

盧秀燕指出，除蛇年春聯外，還有紅包袋及10元小紅包，都以蛇造型設計為主視覺，其中蛇年春聯家戶版今天起發送到全市102萬戶；至於2款隱藏版春聯各500張及紅包袋、小紅包，民眾可以各喜各好，到市府台灣大道市政大樓及陽明市政大樓限量索取。

方文山指出，感謝盧秀燕看得起，讓他擔任文化顧問，他的媽媽是台中人，與台中很有關係，他小時候曾就讀豐原區翁子國小，他是書法愛好者，沒有一個民族的文字能上升到藝術領域，文字橫向溝通意見，縱向是知識累積，他也祝大家新年快樂。（編輯：陳仁華）1140115

#方文山
#台中市
#江啟臣
#台中市政府
#立法院
#盧秀燕
台中市政府15日舉辦蛇年迎新揮毫贈春聯活動，市長盧秀燕（右2）、知名作詞人方文山（右1）與立法院副院長江啟臣（右3）一起揮毫寫春聯。中央社記者郝雪卿攝 114年1月15日
台中市政府15日舉辦蛇年迎新揮毫贈春聯活動，市長盧秀燕（右2）、知名作詞人方文山（右1）與立法院副院長江啟臣（右3）一起揮毫寫春聯。中央社記者郝雪卿攝 114年1月15日
方文山
歌詞意境融瓶身 金酒合作方文山推「煙雨青花」新品周杰倫演唱會23日開賣 主辦單位籲正規管道購票
盧秀燕
盧秀燕春節前視察批發市場 關心蔬果魚貨供給量台電光明抽蓄水力發電計畫 盧秀燕盼納居民意見
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：