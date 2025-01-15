台中蛇年春聯「蛇現幸福」方文山執筆 發送百萬家戶

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）中市府今天舉辦蛇年迎新揮毫贈春聯活動，市長盧秀燕公布，蛇年春聯「蛇現幸福」力邀知名作詞人方文山執筆，今天起發送102萬家戶，另有2款隱藏版春聯各500張限量發送。

台中市政府114年迎新揮毫贈春聯活動今天在市府台灣大道市政大樓惠中樓1樓中庭舉行，許多民眾到場排隊領取，盧秀燕、方文山及立法院副院長江啟臣都到場出席揮毫儀式，一起寫下「蛇現幸福富市台中」。

盧秀燕表示，今年家戶版春聯「蛇現幸福」與2款隱藏版春聯「福兆蛇年」及「蛇咪龍賀」，都由方文山執筆，方文山是國內知名作詞人，也是台中市政顧問，特別拜託方文山為蛇年春聯執筆。方文山對文化政策有期許，也建議多推廣書法。

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盧秀燕指出，除蛇年春聯外，還有紅包袋及10元小紅包，都以蛇造型設計為主視覺，其中蛇年春聯家戶版今天起發送到全市102萬戶；至於2款隱藏版春聯各500張及紅包袋、小紅包，民眾可以各喜各好，到市府台灣大道市政大樓及陽明市政大樓限量索取。

方文山指出，感謝盧秀燕看得起，讓他擔任文化顧問，他的媽媽是台中人，與台中很有關係，他小時候曾就讀豐原區翁子國小，他是書法愛好者，沒有一個民族的文字能上升到藝術領域，文字橫向溝通意見，縱向是知識累積，他也祝大家新年快樂。（編輯：陳仁華）1140115