北市信義區逸仙段地上權招商 權利金底價逾6.6億

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）台北市財政局長胡曉嵐今天宣布，北市上半年招商規劃將引資新台幣100億元，其中，信義區逸仙路三小段的國有土地設定地上權案，年限70年、權利金底價6.6億餘元，截標日3月底。

財政局舉行「民國114年年初記者會」，由胡曉嵐和北市稅捐稽徵處長倪永祖說明今年施政重點。

為鼓勵民間參與投資公共建設和推動城市發展，胡曉嵐表示，今年上半年北市重點推出6案招商規劃，今天正式公告首案「台北市信義區逸仙段三小段14-5、116地號國有土地設定地上權案」，位於仁愛路的精華地段，且鄰近國父紀念館、台北101、松菸和台北大巨蛋，深具開發潛力。

根據公告招商資料顯示，此案土地面積為972平方公尺（294.03坪），土地使用分區為第四之一種住宅區（特），容積率400%、建蔽率50%，基地現況為臨時平面停車場使用。

財政局以設定地上權方式規劃辦理開發，地上權存續期間為70年，權利金底價為新台幣6億6110萬元；招標方式採「資格審查－價格標」2階段辦理，以投標權利金最高者為得標人。

胡曉嵐指出，此案建物可興建高度約可達10多層樓，可開發類型包括辦公空間、企業總部、長期或短期住宿、生活服務業、醫療保健服務業或教育設施等，地點絕佳，預計今年2月11日、3月31日將分別舉辦招商說明會和截止投標。

其餘北市招商規劃案還包括，捷運萬大線及北環段3件聯合開發案、北投秀山長照BOT案及中正區城心文祥公辦都更案等，財政局估計，6案共可引入民間投資金額上看100億元。

倪永祖會中還指出，由於房屋稅條例及台北市房屋稅徵收自治條例規定房屋稅差別稅率2.0自去年7月起施行，今年5月即將開徵，納稅義務人為今年2月28日的房屋所有人或房屋使用權人。

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根據北市稅捐處統計，目前北市還有7.4萬戶房屋應可適用自住用稅率但尚未設立戶籍，負擔稅額可能大幅增加，提醒民眾於今年3月24日前辦妥戶籍登記，才可享優惠稅率。

另有鑑於房地產詐騙、盜賣土地事件頻傳，胡曉嵐說，北市稅捐處推出全國首創「稅籍異動即時通」服務，服務內容涵蓋北市已登記的不動產，也包括未辦保存登記的建物，即使目前北市無不動產者，也可預先提出申請，一次申請、終身有效，有效預防不動產詐騙事件發生。（編輯：方沛清）1140115