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連江縣公告補貼2至11歲兒童搭機優惠 約全票5折

2025/1/15 18:38（1/15 18:51 更新）
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連江縣交通旅遊局15日公告將補貼設籍馬祖2至11歲兒童搭乘民航機費用，補助後，民眾購買離島兒童優惠票價約為全票5折，系統預計3月3日正式上線。圖為立榮航空航班。（民眾提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年1月15日
連江縣交通旅遊局15日公告將補貼設籍馬祖2至11歲兒童搭乘民航機費用，補助後，民眾購買離島兒童優惠票價約為全票5折，系統預計3月3日正式上線。圖為立榮航空航班。（民眾提供）中央社記者黃旭昇傳真 114年1月15日
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（中央社記者黃旭昇連江15日電）連江縣府交旅局今天公告，補貼2至11歲兒童搭民航機交通費，優惠票價約全票5折。回溯自今年1月1日起實施，為期3年。但系統預計3月3日上線，已搭乘之旅客，可辦理差額退費。

另外，為紓解馬祖返鄉及旅遊人潮，縣府今天公布，立榮航空加開台北往返馬祖航線班機，歡迎旅客多利用立榮航空全球資訊網、立榮航空App、7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort完成訂位購票。

交通旅遊局公告表示，補貼交通費的對象為，設籍連江縣2至11歲兒童，未滿2歲嬰兒，及逾12足歲兒童不適用，往返於戶籍地與台灣本島之間者。

縣府說，其票價補貼額度為各該航線固定翼航空器之離島居民票價，補助25%。補助後，民眾購買離島兒童優惠票價，約是全票的5折。依航空公司、航線不同，補貼金額約是327元至409元間。票價將配合交通部民航局公告核定之全額票價，辦理浮動調整修正。

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交旅局表示，為讓民眾不必來回奔波辦理補貼手續，已與航空公司簽約並修改購票系統，3月3日上線之後民眾可直接在購票系統購買離島兒童優惠票。

但今年1月1日至3月2日間，因售票系統作業空窗期，搭機未享優惠民眾，需備妥身分證、帳戶、搭機證明（或票根），前往交旅局請領差額補貼。縣府說，因作業進度，建議民眾在2月3日過後申請，待統整資料後，於次月匯款。（編輯：林恕暉）1140115

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