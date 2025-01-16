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寒冬送暖 台中全成基金會偕企業團體辦30桌獨老圍爐

2025/1/16 11:39（1/16 12:16 更新）
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財團法人全成社會福利基金會16日攜手社會企業團體及善心人士，邀請獨居長者及弱勢家庭等在台中市南屯區田心福德廟舉辦圍爐活動。中央社記者郝雪卿攝 114年1月16日
財團法人全成社會福利基金會16日攜手社會企業團體及善心人士，邀請獨居長者及弱勢家庭等在台中市南屯區田心福德廟舉辦圍爐活動。中央社記者郝雪卿攝 114年1月16日
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（中央社記者郝雪卿台中16日電）天氣冷颼颼，全成基金會今天攜手社會企業團體及善心人士，邀請近300名獨居長者、弱勢家庭等，在台中市南屯區舉辦圍爐活動，享用美食外並致贈社會各界捐贈物資好過年。

已持續19年舉辦寒冬送暖、歲末圍爐活動的財團法人全成社會福利基金會，接受台中市社會局委託辦理獨居老人關懷訪視問安服務，每月由訪視志工到社區探視獨老居住安全。

基金會今天在南屯區田心福德廟席開30桌，還出動遊覽小巴士接送長者及弱勢家庭等近300人，前來一起提前圍爐，並在基金會董事長聶玉美及社會局副局長廖宗侯祝福下，一邊觀賞布袋戲演出，一邊開心享用美食及領取暖心物資，迎接春節到來。

廖宗侯致詞表示，感謝全成基金會幫忙邀請社區長輩前來圍爐共餐，這是個寒冷也溫馨的日子，社會局很感謝付出志工及鄰里鄉親們，大家一起照顧長輩，也祝福所有長輩蛇年身體健康、萬事如意。

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聶玉美指出，有感今年冬季冷氣團一波波，擔心長者無力或捨不得為自己添購禦寒衣物，也盼贈送的物資符合長者需要，所以透過許願清單了解長者需求，能將祝賀心意深達心坎裡。

有別於過往18年辦理的圍爐活動，全成基金會今年結合善心團體及個人，包含南屯田心福德廟、歐客佬國際有限公司、財團法人台中市萬和宮、台中郵局、通天宮及善心人士等，共同為獨老開放新年許願清單，包含保暖衣物、寢具用品、民生物資、隨喜等圍爐伴手禮。（編輯：陳仁華）1140116

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#台中郵局
#全成基金會
聶玉美
全成基金會攜手企業 發放地震防災包陪伴獨居長者
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