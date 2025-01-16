寒冬送暖 台中全成基金會偕企業團體辦30桌獨老圍爐

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）天氣冷颼颼，全成基金會今天攜手社會企業團體及善心人士，邀請近300名獨居長者、弱勢家庭等，在台中市南屯區舉辦圍爐活動，享用美食外並致贈社會各界捐贈物資好過年。

已持續19年舉辦寒冬送暖、歲末圍爐活動的財團法人全成社會福利基金會，接受台中市社會局委託辦理獨居老人關懷訪視問安服務，每月由訪視志工到社區探視獨老居住安全。

基金會今天在南屯區田心福德廟席開30桌，還出動遊覽小巴士接送長者及弱勢家庭等近300人，前來一起提前圍爐，並在基金會董事長聶玉美及社會局副局長廖宗侯祝福下，一邊觀賞布袋戲演出，一邊開心享用美食及領取暖心物資，迎接春節到來。

廖宗侯致詞表示，感謝全成基金會幫忙邀請社區長輩前來圍爐共餐，這是個寒冷也溫馨的日子，社會局很感謝付出志工及鄰里鄉親們，大家一起照顧長輩，也祝福所有長輩蛇年身體健康、萬事如意。

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聶玉美指出，有感今年冬季冷氣團一波波，擔心長者無力或捨不得為自己添購禦寒衣物，也盼贈送的物資符合長者需要，所以透過許願清單了解長者需求，能將祝賀心意深達心坎裡。

有別於過往18年辦理的圍爐活動，全成基金會今年結合善心團體及個人，包含南屯田心福德廟、歐客佬國際有限公司、財團法人台中市萬和宮、台中郵局、通天宮及善心人士等，共同為獨老開放新年許願清單，包含保暖衣物、寢具用品、民生物資、隨喜等圍爐伴手禮。（編輯：陳仁華）1140116